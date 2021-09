Kena Bridge of Spirits: Die PlayStation-Konsolen im Grafikvergleich & FPS-Check

"Kena: Bridge of Spirits" ist ab sofort für PS5, PS4 und PC erhältlich. Wie gut das zauberhafte Indie-Abenteuer auf den einzelnen PlayStation-Konsolen abschneidet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

"Kena: Bridge of Spirits" kann auf allen Konsolen optisch überzeugen.

Seit heute können die PlayStation und PC-Spieler „Kena: Bridge of Spirits“ zu einem Preis von 39,99 Euro erwerben. In den Morgenstunden hat IGN bereits den ersten Grafikvergleich veröffentlicht, in dem die Grafik auf der PS4 (Pro) und der PS5 gegenübergestellt wird.

Die PS4-Version besitzt nur einen Grafikmodus, der euch 30 Bilder pro Sekunde bietet. Auf der PS5 hingegen dürft ihr euch zwischen zwei verschiedenen Modi entscheiden. Der Fidelity-Modus gewährt euch eine native 4K-Auflösung mit 30 FPS, während der Performance-Modus dynamisches 4K bei einer Bildwiederholfrequenz von flüssigen 60 FPS ermöglicht.

Egal auf welcher Konsole: Die Grafik des Action-Adventures weiß zu überzeugen. Ember Lab hat einen hervorragenden Job geleistet und aus den alten Konsolen das Maximum herausgeholt.

Die grafischen Unterschiede und die Performance

Die technische Analyse von ElAnalistaDeBits geht in die Tiefe und zeigt die einzelnen optischen Unterschiede. Die Texturen sind auf der PS5 detaillierter als auf den Vorgänger-Konsolen, jedoch hält sich der Qualitätsverlust in Grenzen. Auch der Schatten wirkt realistischer. Zudem wird auf der neuen Sony-Konsole mehr Laub dargestellt.

Die Charaktermodelle sehen auf allen drei Konsolen gleich aus. Dafür fällt auf der PS5 die Anzahl der Partikel etwas höher aus.

Bei den Ladezeiten ist die PS5 natürlich klar im Vorteil. Im Test benötigt die SSD der Konsole knapp vier Sekunden, um das Spiel zu laden. Auf der PS4 Pro dauert es 21 Sekunden. Die Basic-PS4 benötigt sogar 24 Sekunden.

Die Framerate bleibt auf allen Konsolen größtenteils stabil. PS4-Spieler müssen in hektischen Situationen den ein oder anderen Ruckler verkraften. Auch PS5-Besitzer erleben im Fidelity-Modus einige Ruckler oder bemerken im Performance-Modus Einbrüche der FPS-Anzahl. Diese Probleme fallen aber nicht sonderlich ins Gewicht.

Der Tester rät auf der PlayStation 5 zum Performance-Modus. Die grafischen Abstriche für konstante 60 Bilder die Sekunde fallen gering aus.

Related Posts

Falls ihr den Launch-Trailer verpasst habt, könnt ihr dies hier nachholen. Die Vergleichsvideos haben wir im Folgenden für euch eingebunden:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits