Diablo 2 Resurrected: Holpriger Launch – Neuauflage startet mit Server-Problemen

"Diablo 2: Resurrected" ist ab sofort erhältlich.

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichten die Entwickler von Blizzard Entertainment mit „Diablo 2: Resurrected“ eine rundum überarbeitete Remastered-Fassung zum beliebten Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2000.

Trotz der Beliebtheit des Klassikers schienen die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment den Ansturm seitens der Spieler unterschätzt zu haben. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Server gingen prompt in die Knie und mussten zwischenzeitlich vom Netz genommen werden. Laut Entwicklerangaben wurden in der Zwischenzeit entsprechende Verbesserungen vorgenommen, so dass der Online-Modus von „Diablo 2: Resurrected“ für den größten Teil der Spieler nun rund laufen sollte.

Allerdings ist laut Blizzard Entertainment nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Server-Neustarts kommt. Rod Fergusson, der Executive-Producer hinter „Diablo 2: Resurrected“ führte diesbezüglich aus: „Wir hatten Tonnen von Spielern online, was großartig ist, aber eine Herausforderung für die Server war, die unsere Tests übertrafen.“

„Wir wissen, dass immer noch viele Spieler betroffen sind, also bauen wir aktiv Kapazitäten aus und werden dies so lange fortsetzen, bis es sich gebessert hat. Dies kann auch mehr Neustarts beinhalten“, heißt es zur aktuellen Situation weiter.

„Diablo 2: Resurrected“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

We’ve had tons of players online, which is great but has been a challenge for servers surpassing our testing. We know many players are still affected, so we’re actively adding capacity and will keep on this until it’s in a better place. This may involve more restarts as well.

— Rod Fergusson (@RodFergusson) September 23, 2021