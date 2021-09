Earth From Another Sun: Erobert die Galaxie – Sandbox-RPG mit einem Trailer für die Konsolen bestätigt

Wie die Entwickler von Multiverse bekannt gaben, wird das Weltraum-Sandbox-Rollenspiel "Earth From Another Sun" auch für die Konsolen veröffentlicht. Vor 2023 sollten wir allerdings nicht mit dem Konsolen-Release rechnen.

"Earth From Another Sun" erscheint 2023 für die Konsolen.

Derzeit arbeiten die Entwickler von Multiverse an ihrem neuen Projekt „Earth From Another Sun“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge im zweiten Quartal des kommenden Jahres für den PC veröffentlicht wird.

Wie aus einer Mitteilung des Studios hervorgeht, befinden sich auch Umsetzungen für die PlayStation- und Xbox-Konsolen in Entwicklung. Diese werden laut den Verantwortlichen von Multiverse allerdings nicht vor 2023 das Licht der Welt erblicken. „Earth From Another Sun“ wird von offizieller Seite als eine Galactic-Domination-Sandbox in einer offenen Welt beschrieben, in der ihr vor der Aufgabe steht, euer eigenes Reich zu gründen und mit diesem eine sich stetig weiterentwickelnde Galaxie zu beherrschen.

Stellt eine Armee auf und erkundet die Galaxie

Indem ihr ein Handelsnetzwerk aufbaut und eure eigene Armee aufstellt, könnt ihr der Galaxie in „Earth From Another Sun“ euren Stempel aufdrücken und diese entsprechend beeinflussen. Eure Armeen können sich aus bis zu 1.000 Soldaten und Mechs zusammensetzen. Wer möchte, darf sich aktiv an den Gefechten beteiligen und diese aus der First-Person-Perspektive miterleben. Mit entsprechenden Fertigkeiten und Komponenten könnt ihr dabei eure Waffen beziehungsweise die Ausrüstung eurer Soldaten modifizieren.

Zum Thema: Chorus: Veröffentlichungstermin für den Weltraum-Shooter und neuer Trailer

Abseits der Schlachten dürft ihr in „Earth From Another Sun“ Piratenverstecke ausheben, Galaxien erkunden oder von Planet zu Planet reisen. Geht es nach den Entwicklern von Multiverse, dann gibt es auf jedem Himmelskörper etwas zu entdecken – darunter wertvolle Ressourcen für euer Handels-Imperium. Nach dem Release soll die Weltraum-Sandbox unter anderem mit regelmäßigen Updates sowie User-Generated-Content erweitert werden.

Anbei der offizielle Trailer zu „Earth From Another Sun“, der etwas näher auf die verschiedenen Aspekte des Rollenspiels eingeht und euch einen Eindruck von dem vermittelt, was spielerisch auf euch zukommt.

