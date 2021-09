Xbox Series X: Lieferengpässe bis in das kommende Jahr hinein und Game Pass-Gerücht

Microsofts Phil Spencer hat sich mal wieder zu Wort gemeldet.

Die Liefersituation ist auch ein Jahr nach dem Launch der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X äußerst angespannt. Nach wie vor kann die Hardware nur mit sehr viel Geduld und Glück bestellt werden, wobei die Nachfrage nach der PS5 das Angebot noch deutlicher als bei der Konkurrenz zu übersteigen scheint.

Doch auch Microsoft kommt mit der Produktion nicht hinterher. Und wie das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer in einem Statement prognostizierte, werden die Lieferengpässe bis in das kommende Jahr hineinreichen. Allein auf den aktuellen Chip-Mangel schiebt er die Probleme allerdings nicht.

Lieferengpässe noch monatelang

„Ich denke, es ist wahrscheinlich zu isoliert, nur von einem Chip-Problem zu sprechen“, so Spencer. „Wenn ich darüber nachdenke, was es bedeutet, die Teile zu beschaffen, die für den Bau einer Konsole heutzutage notwendig sind, und sie dann auf die Märkte zu bringen, wo die Nachfrage besteht, dann gibt es mehrere Knackpunkte in diesem Prozess. Und ich denke, das wird uns leider noch monatelang begleiten, auf jeden Fall bis zum Ende dieses Kalenderjahres und bis ins nächste Kalenderjahr hinein.“

Im weiteren Verlauf erwähnte er die Enttäuschung der Fans, die er ebenfalls enttäuschend findet. Denn die Leute wollen sich mit der neuen Generation beschäftigen, in der laut Spencer „gute Konsolen“ mit neuen Funktionen geboten werden, sowohl von Microsoft als auch von anderen Plattformbetreibern. „Wir arbeiten hart daran, sie auf den Markt zu bringen. Aber es wird eine Herausforderung sein, an der wir noch eine ganze Weile arbeiten werden“, heißt es weiter.

Die Konsolenhersteller haben seit mehr als 18 Monaten mit Lieferengpässen zu kämpfen, nachdem die COVID-19-Pandemie wichtige Lieferketten zum Erliegen brachte und die Nachfrage nach Spielkonsolen aufgrund der sozialen Einschränkungen erheblich stieg. Aber auch in anderen Branchen steigt der Chip-Bedarf unaufhörlich.

30 Millionen Game Pass-Abonnenten?

Zu den wichtigsten Initiativen von Microsoft im Spielebereich gehört der Xbox Game Pass, der durch COVID-19 offenbar Rückenwind bekam. Doch wie viele Abonnenten nutzen den Spielepass derzeit? Eine Zahl, die derzeit die Runde macht und zum Teil als Tatsache angesehen wird, wollte Spencer nicht bestätigen.

Die 30 Millionen Abonnenten wurden vom Take-Two CEO Strauss Zelnick in einer Gesprächsrunde genannt, an der auch Phil Spencer teilnahm. Zunächst betonte Zelnick: „Ich glaube, als wir das letzte Mal nachgesehen haben, hatten wir etwa 30 Millionen Abonnenten, Phil, richtig? So in etwa?“

Spencer antwortete jedoch: „Die letzte öffentliche Zahl, die wir bekannt gegeben haben, war 18 [Millionen]“. Diese Zahl wurde bereits im Januar 2021 genannt. Zelnick versuchte daraufhin, sich selbst zu korrigieren, indem er sagte: „Es sind mehr als 18“. Welche Zahl wirklich aktuell ist, kann nur spekuliert werden.

Später fügte Zelnick hinzu, dass ein Dienst wie der Game Pass nur dann auf ein großes Publikum von etwa 200 Millionen anwachsen kann, wenn er die Verbraucher gut bedient.

