Kena Bridge of Spirits: Patch 1.08 steht bereit – Die Optimierungen im Detail

"Kena: Bridge of Spirits" bekam ein neues Update spendiert.

Im Laufe des Wochenendes stellten die Entwickler der Ember Labs ein weiteres Update zum kürzlich veröffentlichten Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ bereit.

Wie sich dem offiziellen Changelog entnehmen lässt, wurde unter anderem der Fehler behoben, der in vereinzelten Fällen dazu führen konnte, dass Kena während des Rennens plötzlich stoppte oder langsamer wurde. Hinzukommen Anpassungen am finalen Bosskampf und auch der Fehler, der in Kombination mit einem Schild auftreten konnte, gehört laut Entwicklerangaben der Vergangenheit an.

Welche Optimierungen das „Kena: Bridge of Spirits“-Update auf die Version 1.08 sonst noch mit sich bringt, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Das Update 1.08 im Detail

Unterstützung für den Offline-Modus auf dem PC hinzugefügt. Bitte beachte, dass Erfolge im Offline-Modus nicht freigeschaltet werden, sondern nach der Anmeldung vergeben werden.

Option hinzugefügt, um die Intensität der Bewegungsunschärfe zu reduzieren.

Problem behoben, bei dem es vorkam, dass Kena beim Laufen langsamer wurde oder anhielt.

Ungenauer Rot-Zähler im Dorf wurde korrigiert. Das Problem sollte nicht mehr auftreten. Auch bei bestehenden Spielständen wurde der Fehler behoben.

Optimierungsverbesserungen für den letzten Bosskampf.

Fix für die Animation von kaputten Schilden.

Kleinere Animations-, Kollisions- und Level-Streaming-Fehler behoben.

„Kena: Bridge of Spirits“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

