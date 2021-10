Gearbox Software: Präsident Randy Pitchford räumt seinen Posten

Steve Jones übernimmt den Posten des Präsidents von Gearbox Software.

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, kommt in die Führungsetage des texanischen Entwicklerstudios Gearbox Software in diesen Tagen ein wenig Bewegung.

So wird Randy Pitchford, der langjährige Präsident von Gearbox Software, seinen Posten räumen. Verlassen wird er das Unternehmen allerdings nicht. Stattdessen wird Pitchford zukünftig als Präsident der Gearbox Studios fungieren und somit die TV- und Film-Produktionen zu den hauseigenen Marken überwachen. Darüber hinaus wird er weiterhin als CEO und Präsident von The Gearbox Entertainment Company für die unterschiedlichen Sparten der Gearbox-Gruppe verantwortlich sein.

Zum Präsidenten von Gearbox Software wiederum wurde der Branchen-Veteran Steve Jones benannt beziehungsweise befördert, der seit mehr als 20 Jahren bei dem texanischen Studio arbeitet und dessen Abläufe entsprechend kennt. In der Vergangenheit arbeitete Jones bei Gearbox Software unter anderem an „Half-Life: Opposing Force“ oder dem PC-Port von „Halo: Combat Evolved“.

Jones wird zukünftig die Produktion und die Entwicklung der diversen Triple-A-Titel überwachen, die sich aktuell bei Gearbox Software in Entwicklung befinden. Unter diesen befindet sich beispielsweise das „Tiny Tina’s Wonderlands“ genannte Spin-off zur beliebten „Borderlands“-Reihe.

Dieses wird am 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 6, 2021