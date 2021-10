PSN Store Sale: Mehrere PS4- und PS5-Spiele im Wochenendangebot

"Assassin's Creed Valhalla" ist mal wieder im Angebot.

Zum Wochenende wurde im PlayStation Store an der Preisschraube gedreht, auch wenn sich der Umfang diesmal in Grenzen hält. Günstiger kaufen könnt ihr beispielsweise zwei Spiele von Ubisoft in mehreren Editions.

Passend zur Erfolgsmeldung rund um „Assassin’s Creed Valhalla“ kann der Titel im PlayStation Store einige Tage lang deutlich günstiger gekauft werden. Das gilt unter anderem für die Standardversion von „Assassin’s Creed Vallhalla“, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 gespielt werden kann. Dank des Rabattes von immerhin 44 Prozent zahlt ihr im Zuge des Sales nur 39,19 statt der sonst üblichen 69,99 Euro. Auf Amazon ist der Preis nahezu identisch.

Bundles mit Assassin’s Creed Valhalla

Falls ihr etwas mehr möchtet, dann bietet sich diean, die ebenfalls wahlweise auf den Konsolen PS4 und PS5 gespielt werden kann, ohne dass eine Upgrade-Gebühr anfällt. Hier sank der Preis dank eines 40-Prozent-Rabattes von 119,99 auf 71,99 Euro. Die Ultimate Edition umfasst den Season Pass und das Ultimate Pack. Einzelheiten dazu findet ihr auf der verlinkten Produktseite sowieaus dem vergangenen Jahr. Bei der Ultimate Edition muss allerdings beachtet werden: Bei Amazon werden

Ebenfalls im Preis reduziert wurden im PlayStation Store zwei Bundles, die „Assassin’s Creed Valhalla“ beinhalten. Dabei handelt es sich einerseits um das Paket „Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising“ und auf der anderen Seite um „Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion“. In beiden Fällen gilt: Der Preis wurde von 129,99 auf 64,99 Euro gesenkt.

Ebenfalls von Ubisoft stammt „Immortals Fenyx Rising“. Käufer des Titels können das Abenteuer sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 meistern, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen. Der Preis des Titels sank im PlayStation Store von 69,99 auf 27,99 Euro, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Alternativ könnt ihr die „Immortals Fenyx Rising Gold Edition“ erwerben. Hier sind es dank eines 55-Prozent-Rabattes 44,99 statt 99,99 Euro.

Guilty Gear -Strive- im Angebot

Falls euch die Ubisoft-Titel nicht zusagen, könnte „Guilty Gear -Strive-“ aus dem Hause Bandai Namco Entertainment auf euer Interesse stoßen. Der Preis der Standardversion wurde von 59,99 auf 38,99 Euro gesenkt. Ebenfalls im Sale sind die „Guilty Gear -Strive- Deluxe Edition“ für 63,74 statt 84,99 Euro und die „Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition“ für 74,99 statt 99,99 Euro. Mit dem Kauf erhaltet ihr den Zugriff auf die PS4- und PS5-Versionen.

Schon am Mittwoch ging im PlayStation Store ein umfangreicher Sale mit mehreren Hundert Angeboten an den Start. Darüber hinaus wurden gestern nach einer eintägigen Verzögerung die PS Plus-Spiele für November 2021 angekündigt. PS Plus-User erhalten demnach in der kommenden Woche mindestens sechs Spiele, die sie ohne Zusatzkosten spielen können.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

