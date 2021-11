Elden Ring: Gameplay-Vorschau für morgen angekündigt

From Software wird am morgigen Donnerstag einen 15-minütigen Livestream zu „Elden Ring“ ausstrahlen und einen Einblick in das Gameplay-Geschehen gewähren. Der Livestream wird um 15 Uhr unserer Zeit auf YouTube und Twitch gestartet. Den Youtube-Player haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

„Elden Ring“ spielt in einer Welt namens The Lands Between, die in Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin erschaffen wurde. Die Spieler können ihren Charakter mit einem Charakter-Creator, der dem der „Dark Souls“-Reihe ähnelt, individuell gestalten.

Unabhängig von ihrem Aussehen und den gewählten Attributen schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Tarnished, deren Vorfahren vor vielen Jahren verbannt wurden. Doch wenn der Eldenring zerbricht, erhalten sie die Chance, zurückzukehren und das Land zu erobern, aus dem sie einst verbannt wurden.

Release kürzlich verschoben

Kürzlich wurde angekündigt, dass die Veröffentlichung von „Elden Ring“ um einen Monat auf Februar 2022 verschoben wurde. Gleichzeitig gab der zuständige Publisher Bandai Namco die Durchführung eines geschlossenen Netzwerktests bekannt. Er soll in der kommenden Woche veranstaltet werden.

Wie das Team rund um Hidetaka Miyazaki unlängst bekanntgab, werden die Multiplayer-Mechaniken von „Elden Ring“ besonders tiefgreifend sein und die Möglichkeit bieten, Nachrichten „im Stil von Dark Souls“ zu hinterlassen. Zugleich können sich mehrere Spieler online versammeln, um gemeinsam das Interregnum zu erkunden.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Falls ihr zuvor mehr über das neuste Werk aus dem Hause From Software in Erfahrung bringen möchtet, dann werdet ihr in unserer News-Übersicht zu „Elden Ring„ fündig. Nachfolgend der Stream zur morgigen Gameplay-Premiere:

Weitere Meldungen zu Elden Ring.