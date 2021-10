Elden Ring: Hoher Schwierigkeitsgrad soll für Erfolgserlebnisse sorgen – Danksagung an die Community

"Elden Ring" erscheint im Januar 2022.

Anfang des kommenden Jahres erscheint mit dem Fantasy-Abenteuer „Elden Ring“ das neueste Werk der „Dark Souls“-Macher von From Software.

In einem Interview, das von der japanischen Famitsu geführt wurde, sprach From Softwares Yasuhiro Kitao ausführlich über den nächsten Titel des japanischen Studios. Zu den angesprochenen Themen gehörte der knackige Schwierigkeitsgrad von „Elden Ring“, der dem eines „Dark Souls“ in nichts nachstehen wird. Eigenen Angaben zufolge müsste Kitao Lügen, wenn er behaupten würde, dass „Elden Ring“ ein leichtes Spiel sei. Stattdessen werde mit dem bewusst hoch angesetzten Schwierigkeitsgrad dafür gesorgt, dass sich die Spieler über lohnende Erfolgserlebnisse freuen dürfen, wenn sie einen mächtigen Boss besiegen oder etwas Neues entdecken.

Auch Neulinge sollen auf ihre Kosten kommen

Trotz der Tatsache, dass „Elden Ring“ selbst Rollenspiel-Veteranen gehörig fordern wird, sollen auch Spieler auf ihre Kosten kommen, die mit dem Genre beziehungsweise Soulslike-Titeln an sich bisher nicht in Berührung kamen. Als Beispiel für die Hilfestellung nannte Kitao die Möglichkeit, einen Gefährten in Form eines Geistes zu beschwören, der euch im Kampf zur Seite stehen wird.

Mit einem Blick auf die offene Welt ergänzte Yasuhiro Kitao, dass in dieser zahlreiche Dungeons und Geheimnisse auf ihre Entdeckung warten. Um größere Distanzen zu überbrücken, könnt ihr auf der Oberwelt jederzeit das Reima genannte Geister-Pferd beschwören und mit diesem durch die Welt reiten. Lediglich in den Dungeons müsst ihr auf euren vierbeinigen Begleiter verzichten.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

In der Welt von „Elden Ring“ wird es übrigens keine Questmarker geben, die euch anzeigen, welchen Ort ihr als nächstes aufsuchen müsst. Stattdessen könnt ihr die Fantasy-Welt nach eigenem Gusto erkunden. Abschließend wandte sich Kitao an die Community und bedankte sich bei den Spielern, die From Software auch in der Zeit, in der über Monate keine neuen Details zu „Elden Ring“ genannt wurden, unterstützten.

„Elden Ring“ wird am 21. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer das düstere Rollenspiel zunächst für die PS4 oder die Xbox One erwerben sollte, erhält die Möglichkeit, diese einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung zu unterziehen.

Wie kürzlich bestätigt wurde, befindet sich „Elden Ring“ mittlerweile im finalen Entwicklungs-Stadium. Mit einer weiteren Verzögerung ist daher wohl nicht zu rechnen.

Quelle: DualShockers

