Elden Ring: Umfangreiche Gameplay-Präsentation im Video

From Software hat wie versprochen umfangreiches Gameplay-Material aus „Elden Ring“ veröffentlicht. Im Zuge einer kommentierten Vorschau führt euch der Entwickler durch die beeindruckenden Umgebungen des Spiels und präsentiert etliche Begegnungen.

Zu Beginn des unten eingebundenen Gameplay-Videos könnt ihr dabei zuschauen, wie der Held zunächst auf dem Rücken eines Pferdes und später auf seinen eigenen zwei Beinen ein riesiges Ungetüm zu Fall bringt. Später kommen Waffen wie eine recht gewaltige Keule zum Einsatz.

Map, Spirits und weitere Features

Ebenfalls gewährt euch das Video einen Blick auf die Map, die recht dicht gefüllt zu sein scheint und euch Features zur Orientierung bietet. Im Gameplay-Video zu „Elden Ring“ kommen ebenfalls verschiedene Tageszeiten und Wetterbedingungen zum Einsatz, darunter Regen und Gewitter.

Ein weiteres Bestandteil des Gameplay-Clips sind das Crafting-Feature und natürlich der ausgiebige Kampf gegen allerlei Feinde. Zur Seite stehen euch dabei Spirits, wenn ihr es denn wollt. Und auch die Online-Funktionen, die in der kommenden Woche im Rahmen eines Stresstests unter die Lupe genommen werden, sind im heutigen Video ein Thema. Gleiches gilt die Dungeons.

Gameplay-Aufzeichnung im Video

Selbst einen Eindruck vom Gameplay-Geschehen könnt ihr euch nach dem Start des folgenden Videos machen:

„Elden Ring“ spielt in einer Welt mit dem Namen The Lands Between, die in Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin erschaffen wurde. Anpassen könnt ihr eure Recken mit einem Charakter-Creator, der dem der „Dark Souls“-Reihe ähnelt.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S und PC den hiesigen Markt erobern. Im Vorfeld hält euch unsere News-Übersicht zu „Elden Ring„ kontinuierlich auf dem Laufenden.

