Take-Two Interactive: Publisher stellt weitere VR-Titel in Aussicht

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts wies der US-Publisher Take-Two Interactive darauf hin, dass das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) mehr als 60 neue Spiele veröffentlichen möchte.

Darunter befindet sich auch eine VR-Umsetzung von Rockstar Games‘ Open-World-Klassiker „GTA: San Andreas“, die nach dem aktuellen Stand der Dinge exklusiv für Oculus Quest 2 erscheinen wird. Wie Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive in einem Statement versprach, wird es bei der VR-Version von „GTA: San Andreas“ allerdings nicht bleiben. Stattdessen plane sein Unternehmen weitere VR-Titel, die in den nächsten Jahren veröffentlicht werden sollen.

Zelnick lobt die Kreativität der hauseigene Studios

„Wir haben immer gesagt, dass wir dort sein wollen, wo der Verbraucher ist. Und als VR zum ersten Mal als potenzielle Technologie auftauchte, war ich zwar skeptisch, dass es eine sehr breite Verbraucheranwendung wird, aber ich fand es auch technisch sehr spannend und sagte, dass wir uns daran beteiligen werden“, führte Zelnick aus.

Und weiter: „Rockstar hat L.A. Noire bereits in VR herausgebracht. NBA 2K ist in VR angekommen. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft auch mehr VR-Titel haben werden. Deshalb freuen wir uns immer, wenn unsere Kreativteams ihre kollektiven Muskeln spielen lassen und verschiedene Dinge tun können. Und es bleibt abzuwarten, wie groß das sein kann. Wir geben niemals Prognosen dieser Art ab, aber wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten.“

Auf welche VR-Titel aus dem Hause Take-Two Interactive wir uns zukünftig freuen dürfen, bleibt also abzuwarten.

