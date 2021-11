Elden Ring Keys: Hunderte Dollar für Teilnahme am Netzwerktest

"Elden Ring" ist schon vor dem Launch heiß begehrt. Für die Keys, die den Eintritt in den Netzwerktest gewähren, werden auf eBay hunderte Dollar verlangt und auch geboten. Teilnehmen an der Testphase können registrierte Spieler am kommenden Wochenende.

In dieser Woche startet zu „Elden Ring“ der große Netzwerktest, in dessen Rahmen der Titel vor dem Launch mithilfe der Community durchleuchtet wird. Ziel ist es, mögliche Fehler, die einen Einfluss auf die Online-Modi haben, vor der Veröffentlichung von „Elden Ring“ aus dem Spiel zu verbannen.

Erste Keys landeten auf eBay und Co

Allerdings handelt es sich beim Netzwerktest von „Elden Ring“ um keine offene Beta, an der alle interessierten Spieler teilnehmen können. Stattdessen bekamen Spieler, die sich rechtzeitig um einebemühten und ausgewählt wurden, einen Key, der ihnen die Pforten zur Testphase öffnet.

Wie schon bei den PS5-Konsolen witterten viele Empfänger der Keys das große Geschäft, während etliche Spieler offenbar gewillt sind, große Beträge in die Teilnahme am Netzwerktest von „Elden Ring“ zu investieren.

Auf eBay wurden für die Keys bereits mehr als 350 Dollar geboten. Auch finden sich dort Angebote, die euch bei einem Sofortkauf einen Zugang bescheren, aber euch um ganze 500 Dollar ärmer machen – wohlgemerkt für einen Netzwerktest, der nur wenige Tage läuft.

Einige Verkäufer waren gnädiger, wenn man das so nennen kann. PS4-Codes, die als Auktionen gelistet wurden, begannen bei rund 80 Dollar. Allerdings ist auch das ein Betrag, der über dem Verkaufspreis des kompletten Spiels liegt. Angebote dieser Art könnt ihr euch hier anschauen. Auch in Deutschland landeten zahlreiche Keys auf der Auktionsplattform, beispielsweise für 179 Euro.

Ablauf des Netzwerktests

Der Netzwerktest von „Elden Ring“ findet am kommenden Wochenende statt. Der Startschuss erfolgt am 12. November 2021. Am 15. November 2021 werden die Pforten wieder geschlossen. An den besagten Tagen finden die Tests zu unterschiedlichen Zeiten statt:

Session 1: 12. November von 12 bis 15 Uhr

12. November von 12 bis 15 Uhr Session 2: 13. November von 4 bis 7 Uhr

13. November von 4 bis 7 Uhr Session 3: 13. November von 20 bis 23 Uhr

13. November von 20 bis 23 Uhr Session 4: 14. November von 12 bis 15 Uhr

14. November von 12 bis 15 Uhr Session 5: 15. November von 4 bis 7 Uhr

Immerhin: Um am Netzwerktest von „Elden Ring“ teilnehmen zu können, benötigt ihr weder PlayStation Plus noch Xbox Gold. Allerdings ist eine Internetverbindung vonnöten, was aufgrund der Ausrichtung des Tests selbsterklärend ist.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Die Vollversion von „Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Zuvor findet ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Elden Ring“ weitere Details über das Spiel. Auch eine Vorschau führt euch in Kürze in das Abenteuer ein.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen Key erhalten oder müsst ihr euer Sparschwein opfern?

Weitere Meldungen zu Elden Ring.