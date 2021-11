Battlefield 2042: Gameplay-Videos zeigen Portal, die Hazard Zone und mehr

In der kommenden Woche veröffentlichen Electronic Arts und die Entwickler von DICE den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ für die Konsolen und den PC.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Magazinen stellten die Macher von DICE kurz vor dem Release gleich mehrere neue Gameplay-Videos zu „Battlefield 2042“ zur Verfügung. In diesen werden uns verschiedene Inhalte und Features des Shooters vorgestellt. Darunter der „Battlefield Portal“-Modus, der euch die Möglichkeit bietet, zahlreiche Parameter anzupassen und auf diesem Wege ganz eigene „Battlefield“-Erfahrungen zu erschaffen. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass eure Kreationen mit der Community beziehungsweise anderen Spielern geteilt werden können.

Die erste Season startet 2022

Auch die „Hazard Zone“ und das Gameplay des kommenden DICE-Shooters an sich werden euch im Zuge der neuen Gameplay-Videos präsentiert. „Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Diejenigen unter euch, die die Gold- oder Ultimate-Edition erworben haben, dürfen bereits am morgigen Freitag, den 12. November 2021 loslegen.

Zum Thema: Battlefield 2042: Season 1 erscheint erst 2022 – Erste Details zu den Inhalten

Wie die Entwickler von DICE in dieser Woche bekannt gaben, wird die erste Season von „Battlefield 2042“ erst Anfang 2022 vorgestellt und kurze Zeit später an den Start gebracht. Zu den gebotenen Inhalten gehören ein neuer Spezialist, ein Battle-Pass mit exklusiven Belohnungen sowie weitere Inhalte, über die die Entwickler zu gegebener Zeit sprechen möchten.

