GTA Trilogy – The Definitive Edition: Video zeigt die grafischen Verbesserungen

GTA Trilogy – The Definitive Edition:

Ab sofort ist die "GTA Trilogy – The Definitive Edition" genannte Remaster-Sammlung für die Konsolen sowie den PC erhältlich. Passend dazu wurde ein Video zur Verfügung gestellt, in dem auf die technischen Verbesserungen eingegangen wird, die die enthaltenen Klassiker im Zuge ihrer Neuveröffentlichungen spendiert bekommen.

Die "GTA Trilogy – The Definitive Edition" ist ab sofort erhältlich.

Am heutigen Donnerstag veröffentlichten die Entwickler von Rockstar Games die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ genannte Remaster-Sammlung für die Konsolen und den PC.

Enthalten sind technisch überarbeitete Versionen der drei erfolgreichen Open-World-Klassiker „GTA 3“, „GTA: Vice City“ sowie „GTA: San Andreas“, die diverse grafische Neuerungen spendiert bekamen. Auf diese gingen die Verantwortlichen von Rockstar Games in einem frisch veröffentlichten Video etwas näher ein und zeigen euch so, was sich im Zuge der Neuveröffentlichungen grafisch getan hat.

Der Charme der Originale soll erhalten bleiben

Die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch erhältlich. Zu den gebotenen grafischen Verbesserungen gehören neben optimierten Texturen eine Unterstützung der 4K-Auflösung, eine verbesserte Framerate, überarbeitete Charaktere und mehr.

Zum Thema: GTA Trilogy – The Definitive Edition: Gameplay-Videos zeigen GTA 3 & Vice City

Ebenfalls geboten werden spielerische Neuerungen wie Achievements, eine optimierte Steuerung, überarbeitete Mini-Maps oder ein neues Waffen- und Gegenstands-Rad. Wie es in der offiziellen Ankündigung der „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ hieß, ging es den Entwicklern von Rockstar Games trotz der diversen Neuerungen und Verbesserungen darum, den Charme der Originale zu erhalten.

