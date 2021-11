PS Plus: Jahresmitgliedschaft für 39,99 Euro im Angebot

Die Jahresmitgliedschaft von PlayStation Plus schlägt in der Regel mit rund 60 Euro zu Buche. Doch hin und wieder gibt es Angebote, die diesen Preis deutlich unterschreiten.

Im Zuge der Black Friday-Woche von Amazon wurde der Preis der PS Plus-Jahresmitgliedschaft von 59,99 auf 39,99 Euro reduziert, sodass ihr beim Kauf satte 33 Prozent spart. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt:

Der aktuelle Black Friday-Sale bei Amazon hat noch mehr zu bieten. Die Übersicht über die Angebote haben wir nachfolgend verlinkt:

Die Vorteile von PlayStation Plus dürften weitreichend bekannt sein. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, auf der PS4 und PS5 die Online- und Multiplayer-Features zahlreicher Spiele zu nutzen. Hinzukommen Features wie der Zugriff auf 100 GB Cloudspeicher für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos.

PS Plus im November 2021

Ausschlaggebend dürfte für viele Spieler ebenfalls die PS Plus-Spielesammlung sein. Denn monatlich bekommen die Abonnenten mehrere Games, die sie ohne Zusatzkosten auf die PS4 und PS5 laden können.

Anfang des laufenden Monats wurden die PS Plus-Games für November freigeschaltet. Und besonders ist, dass es diesmal ganze sechs Spiele sind, die in die Instant Games Collection gepackt werden können.

PS Plus-Spiele im November 2021:

Knockout City (PS4 & PS5)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS4 & PS5)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

The Persistence (PSVR)

Until You Fall (PSVR)

Weitere Details zu den PS Plus-Spielen im November und die Verlinkungen zu den Produkteinträgen im PlayStation Store findet ihr in dieser Meldung. Auch die Termine für PS Plus im Dezember können vorhergesagt werden. Bleibt Sony bei der bekannten Regel, dann werden die neuen Spiele am 1. Dezember 2021 angekündigt und am 7. Dezember 2021 freigeschaltet. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Amazon, Playstation Plus.