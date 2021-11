Battlefield 2042: Morgen erscheint ein neues Update – DICE enthüllt die Pläne der nächsten Wochen

Der Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" erhält noch in dieser Woche ein neues Update. Allerdings hat DICE auch einen Ausblick auf die weiteren Pläne gewährt, die in den kommenden Wochen umgesetzt werden sollen.

Nachdem DICE bereits vor wenigen Tagen erste Änderungen des kommenden Updates des Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“ genannt hatte, haben die Entwickler inzwischen einen umfangreichen Ausblick auf die geplanten Anpassungen gegeben.

Zudem hat man bestätigt, dass das erste der zwei geplanten Updates am morgigen Donnerstag, den 25. November 2021 veröffentlicht wird. Das andere Update wird wiederum Anfang Dezember folgen. Ein drittes Updates soll sogar noch vor Weihnachten bereitgestellt werden.

Eine Vielzahl an Änderungen in Kürze

DICE arbeitet mit Hochdruck an Verbesserungen und Weiterentwicklungen, wobei man auch die Wünsche der Community umzusetzen versucht. Demnach sollen ein Scoreboard nach einer Partie, ein vollständiger Server-Browser, ein Voice Chat und mehr nachgereicht werden, auch wenn diese Funktionen noch etwas auf sich warten lassen.

Mit den Updates wird man Verbesserungen an der Performance, der Serverstabilität, dem Gunplay und der Spielbalance vornehmen, nachdem man unter anderem bemerkt hat, dass die Trefferabfrage nicht immer on point ist. Des Weiteren sind einige Waffen wie die PP-29 aktuell zu stark, weshalb diese Maschinenpistole unter anderem einen stärkeren Rückstoß erhalten wird. Des Weiteren werden Bugs bei der Wiederbelebung ausgemerzt, wobei auch ein neues Respawn-System eingeführt, das einen beim Wiedereinstieg helfen soll, falls man zu lange am Boden liegt.

Die Entwickler haben auch verraten, welche Änderungen im Detail mit dem Dezember-Update geboten werden sollen. Dies wird das bis dato umfangreichste Update von „Battlefield 2042“ sein und einige Änderungen an der Benutzeroberfläche, dem Matchmaking, dem Fortschrittssystem, dem Rendering, den Karten, Battlefield Portal, Hazard Zone und weiteren Bereichen vornehmen.

Solltet ihr Interesse an den konkreten Anpassungen haben, solltet ihr einen Blick auf die offizielle Seite werfen.

„Battlefield 2042“ erschien am 19. November 2021 offiziell für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weitweiten Handel. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: EA

