The Game Awards 2021: Online-Voting gestartet – Welches Spiel ist euer Highlight?

Mit den Game Awards 2021 wird in der kommenden Woche das letzte große Videospielereignis des endenden Jahres veranstaltet. Im Zuge der Show können etliche Entwickler und Publisher Preise entgegennehmen, was den einen oder anderen Zuschauer vielleicht weniger interessieren wird. Allerdings kommt es ebenfalls zur Ankündigung und Präsentation zahlreicher Spiele.

Player Voting gestartet

Doch auch die Verleihung der Awards könnte spannend werden. Denn wie schon in den vergangenen Jahren gibt es eine Kategorie, in der die Meinung der ganz gewöhnlichen Spieler zählt. Im Zuge des Player Votings könnt ihr euer ganz persönliches Highlight wählen und dazu beitragen, dass dieses Spiel eventuell im Zuge der The Game Awards 2021 ausgezeichnet wird.

Die Spieler-Wahl erfolgt über drei Runden hinweg, von denen die erste bereits beendet wurde. Zur Auswahl standen Spiele wie „Deathloop“, „Battlefield 2042“ und „Returnal“. Auf den vorderen Positionen sind momentan Spiele wie „Halo Infinite“, „Resident Evil Village“ und „Forza Horizon“ zu finden. In der zweiten Runde wird die Auswahl entsprechend eingegrenzt.

Zum Play Voting: Hier könnt ihr eure Stimme abgeben

Awardvergabe am kommenden Freitag

Veranstaltet werden die Game Awards 2021 am 9. Dezember 2021 Ortszeit bzw. am 10. Dezember 2021 ab 2 Uhr unserer Zeit. Verfolgen könnt ihr die Veranstaltung einmal mehr über Youtube und Co. Im Laufe der kommenden Woche findet ihr bei uns eine gesonderte Meldung mit dem Termin und den verlinkten Streams.

In diesem Jahr wird wieder auf Quantität gesetzt: Geoff Keighley, der Schöpfer und Produzent der Show, verwies bereits darauf, dass im Zuge des Events in diesem Jahr etwa 40 bis 50 Spiele vorgestellt werden – darunter die Ankündigung neuer Spiele sowie Titel, die in den Jahren 2022 und 2023 auf den Markt kommen sollen. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht an Highlights mangelt. Unsere Themen-Übersicht zu den Game Awards 2021 öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

