The Game Awards 2021: Mehr als die Hälfte der Show wird aus Spieleankündigungen bestehen

Producer und Host Geoff Keighley hat einmal mehr die Erwartungen an die in wenigen Tagen stattfindenden Game Awards geschürt. Demnach wird den Neuankündigungen in der Show eine Menge Zeit gewidmet.

Ende der kommenden Woche wird sich der Blick der Gaming-Industrie ein weiteres Mal nach Los Angeles richten. Denn Geoff Keighley lädt zu den alljährlichen Game Awards ein und wird nicht nur die besten Spiele des Jahres prämieren, sondern auch eine Vielzahl an Ankündigungen und Enthüllungen bieten. Nun hat der Producer und Host einen Behind-the-Scenes-Podcast veranstaltet und einige Details verraten.

Überraschungen, Neuankündigungen und mehr

Demnach soll mehr als die Hälfte der diesjährigen Game Awards den Ankündigungen neuer Spiele gewidmet sein. Darunter sollen sich auch Titel befinden, die erst in drei oder vier Jahren veröffentlicht werden sollten. Insgesamt wird eine zweistellige Anzahl an Neuankündigungen versprochen, während auch einige Neuigkeiten zu bereits bestehenden Titeln geboten werden sollen. Viele der Ankündigungen sollen mit CGI-Trailern erfolgen.

Mindestens zwei der Spiele werden laut Keighley die Möglichkeiten der neuesten Konsolen hervorheben. Des Weiteren können sich die Spieler auf einige Überraschungen einstellen, die bereits mit den ersten Trailern gezeigt werden und die Leute begeistern sollen. Einige der Ankündigungen waren ursprünglich auch für die letztjährigen Game Awards geplant und erhalten in diesem Jahr die Plattform.

Zudem kann es vorkommen, dass einige Fans enttäuscht sein werden, da manche Spiele, die sie vielleicht erwarten, nicht in der Show vertreten sein werden. Dementsprechend sollte man seine eigenen Erwartungen nicht zu hoch stecken.

Die Game Awards werden in diesem Jahr in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 2021 stattfinden und auf den üblichen Social Media-Plattformen in die ganze Welt übertragen. Wer live dabei sein möchte, sollte um 2 Uhr via YouTube, Twitch und Co. dazuschalten. Einige bekannte Schauspieler wie Laura Bailey, Ashley Johnson und weitere werden in der Show als Laudatoren auftauchen, wobei Sting und Imagine Dragons für die musikalische Begleitung sorgen werden.

Die Nominierten der Game Awards kann man bei Interesse noch einmal hier entdecken. Sony schickt mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein heißes Eisen für das Spiel des Jahres ins Rennen.

