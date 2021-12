Battlefield 2042: Neue Map „Exposure“ und 64-Spieler-Lobbys für die PS5 bestätigt

Aufgrund der mittlerweile betagten Hardware der alten Konsolen-Generation entschlossen sich die Entwickler von DICE bei „Battlefield 2042“ bekanntermaßen dazu, je nach Plattform auf eine unterschiedliche Anzahl an Spielern zu setzen.

Während sich auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S 128 Spieler ins Getümmel stürzen können, sind es auf der PlayStation 4 und der Xbox One 64. Nachdem sich die Community in der Vergangenheit dafür einsetzte, dass die 64-Spieler-Lobbys auch auf den neuen Konsolen zur Verfügung gestellt werden, scheinen die Entwickler von DICE die Wünsche der Community vernommen zu haben. So kündigte das Studio in einer aktuellen Mitteilung die Möglichkeit an, „Durchbruch“- und „Eroberung“-Matches auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC auch mit 64 Spielern zu bestreiten.

Neue Map „Exposure“ soll für frischen Wind sorgen

Unklar ist allerdings noch, ob wir es hier lediglich mit zeitlich begrenzten Events zu tun haben oder ob die 64-Spieler-Lobbys dauerhaft den Weg in die „Battlefield 2042“-Versionen für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S finden. Fest steht bisher nur, dass die entsprechenden Varianten der Modi noch in diesem Monat starten. Sollten die Verantwortlichen von DICE diesbezüglich weitere Details nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Des Weiteren kündigten Electronic Arts und DICE die neue Karte „Exposure“ an, die zu einem bisher nicht näher genannten Termin im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Auch konkrete Details zur neuen Map nannten die Verantwortlichen bisher nicht. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass das Map-Design mit „Exposure“ auf „ein ganz neues Level gehoben werden soll“. Was immer das Ganze in der Praxis bedeuten wird.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und hatte zum Launch mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. Diese werden von DICE aktuell in Angriff genommen und mit passenden Updates behoben.

