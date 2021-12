Terminator Resistance: „Annihilation Line“-DLC ist ab sofort für PS5 verfügbar

Ab sofort können PS5-Spieler im Store das „Terminator Resistance“-DLC zu einem Preis von 14,99 Euro kaufen. Auch die PC-Spieler werden versorgt, die sich die Erweiterung über Steam sichern können. Weil die Enhanced-Edition nur für PS5 und PC verfügbar ist, werden die PS4 und die Xbox-Konsolen nicht versorgt.

Kämpft an der Seite von Kyle Reese

In „Annihilation Line“ schlüpft ihr erneut in die Rolle von Jacob Rivers. Dieses Mal kämpft ihr an der Seite des bekannten Widerstandshelden Kyle Reese. Gemeinsam mit ihm und weiteren Soldaten überschreitet ihr die berüchtigte Vernichtungslinie, um eine verschollene Siedlung ausfindig zu machen. Findet heraus, was dort passiert ist und ob sich dort noch Überlebende befinden.

Der Umfang liegt bei etwa vier Stunden. In der postapokalyptischen Welt werdet ihr sowohl auf neue Areale als auch weitere Charaktere stoßen. Zudem werdet ihr im Kampf mit neuen Killerrobotern konfrontiert, zum Beispiel dem T-600 aus dem Film „Terminator: Die Erlösung“.

Falls ihr noch unsicher seid, könnt ihr euch anhand des kürzlich hochgeladenen Gameplay-Trailers ein genaueres Bild vom DLC machen:

Related Posts

Um die Download-Erweiterung spielen zu können, benötigt ihr logischerweise das Hauptspiel. Aktuell wird die Enhanced Edition für 44,99 Euro angeboten.

Schaut euch jetzt erst einmal den Launch-Trailer an. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um den Ankündigungstrailer, der im November veröffentlicht wurde.

Weitere Meldungen zu Terminator: Resistance.