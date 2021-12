The Wolf Among Us 2: Weitere Neuigkeiten in Kürze, verspricht Telltale Games

The Wolf Among Us 2:

Auch wenn es um "The Wolf Among Us 2" zuletzt recht still wurde, befindet sich das Adventure weiterhin auf Kurs. Dies versicherten die Verantwortlichen von Telltale Games und deuteten an, dass wir möglicherweise schon in Kürze mit einem Releasetermin bedacht werden könnten.

"The Wolf Among Us 2" soll "bald" erscheinen.

Auch die Entwickler von Telltale Games waren im Rahmen der The Game Awards 2021 in dieser Woche mit von der Partie und nutzten die gebotene Bühne, um mit „The Expanse“ ein neues Projekt anzukündigen.

Keine Worte hingegen verlor das Studio über das Ende 2019 angekündigte „The Wolf Among Us 2“, um das es in den vergangenen Monaten doch recht still wurde. Nachdem sich die wartende Community über die sozialen Kanäle an Telltale Games wandte und Licht ins Dunkel bringen wollte, gab das Studio nun bekannt, dass sich die Entwicklung von „The Wolf Among Us 2“ weiter auf Kurs befindet. Darüber hinaus wurde angedeutet, dass wir möglicherweise schon in Kürze mit einem Releasetermin oder zumindest einem Releasezeitraum bedacht werden könnten.

Weitere Details in der nächsten Ausgabe der GameInformer

„Bereits im Dezember 2019 haben wir enthüllt, dass TWAU2 in die Vorproduktion geht. Das Team arbeitet hart, aber Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir bei den The Game Awards nichts Neues dazu zu sagen hatten. Wir wissen, dass Sie, unsere Fans, unglaublich geduldig und unterstützend waren. Wir wissen auch, dass Sie eine Menge Fragen zu den Ereignissen bei Telltale (und in Fabletown) haben – wir sehen das jeden Tag in den sozialen Medien“, so Telltale Games.

„Die gute Nachricht ist, dass wir bald einige Ihrer Fragen beantworten können…“, führte das Studio aus. „Aus diesem Grund werden wir in der Ausgabe 342 der GameInformer vertreten sein, die in wenigen Wochen erscheint. Wir werden uns über unsere Spiele sprechen, die Arbeit an einer neuen Engine und wie Telltale ein neues Studio aufbaut… und wir versprechen, Anfang nächsten Jahres etwas anderes zu haben, auf das Sie sich freuen können!“

„The Wolf Among Us 2“ erscheint unter anderem für die PlayStation-Plattformen.

