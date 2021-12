Alfred Hitchcock Vertigo: Trailer liefert frische Eindrücke zur Story und den Charakteren

Aktuell arbeiten die Entwickler der Pendulo Studios an dem Story-Adventure „Alfred Hitchcock: Vertigo“. Während die PC-Version genau wie ursprünglich geplant noch in diesem Jahr erscheinen wird, wurden die Umsetzungen für die Konsolen im Sommer auf 2022 verschoben.

Dies soll uns natürlich nicht davon abhalten, euch den neuesten Trailer zum Adventure zu präsentieren. Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht zum einen kurz auf die Geschichte von „Alfred Hitchcock: Vertigo“ ein. Darüber hinaus wird uns ein Blick auf ausgewählte Charaktere ermöglicht, die uns durch die narrative Erfahrung der Pendulo Studios begleiten.

Ein Schriftsteller auf der Suche nach seiner Vergangenheit

In „Alfred Hitchcock: Vertigo“ schlüpft ihr in die Rolle von Ed Miller. Ein Schriftsteller, der einen Unfall im Brody Canyon in Kalifornien unversehrt überstanden hat. Doch auch wenn Miller immer wieder behauptet, dass sich seine Frau und sein Kind an diesem schicksalshaften Tag an seiner Seite befanden, wurden im Wrack des Fahrzeugs keine Hinweise auf weitere Insassen beziehungsweise Opfer entdeckt.

Nach dem Unfall ist Miller schwer traumatisiert und leidet plötzlich an immer wiederkehrenden Anfällen von Höhenangst. Um seine Angstzustände zu bekämpfen, begibt sich der Schriftsteller in Therapie und setzt es sich zum Ziel, seine Vergangenheit aufzuarbeiten.

Ihr erlebt die Geschichte von „Alfred Hitchcock: Vertigo“ aus drei unterschiedlichen Perspektiven und steht vor der Aufgabe, den schicksalshaften Tag des Unfalles zu rekonstruieren und herauszufinden, was an diesem wirklich geschah.

