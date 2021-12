PS Plus: Kostenloses Multiplayer-Wochenende für PS4 und PS5

Sony hat ein weiteres PS Plus-Wochenende angekündigt. Das heißt, Spieler ohne Mitgliedschaft können auf der PS4 und PS5 in die Online-Modi zahlreicher Spiele hineinschnuppern. Auch der 50 Prozent-Rabatt für PS Plus ist noch gültig.

Am Wochenende könnt ihr die Online-Modi von Spielen wie "Call of Duty Vanguard" ohne PS Plus-Mitgliedschaft zocken.

Sony hat mitgeteilt, dass Spieler ohne PS Plus-Mitgliedschaft am kommenden Wochenende die Möglichkeit haben werden, sich mit den Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen zu beschäftigen. Auf diese kann in der Regel nur von PS Plus-Inhabern zugegriffen werden.

Das Unternehmen gab in diesem Zusammenhang auf Twitter bekannt, dass der gesamte Online-Multiplayer auf PS4 und PS5 für die Dauer des Wochenendes kostenlos sein wird. Das heißt, ihr könnt Online-Modi von Titeln wie „FIFA 22“, „Grand Theft Auto: Online“ und „Call of Duty: Vanguard“ ohne Zusatzkosten, wie sie für eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft fällig werden, nutzen. Eine Internetverbindung und ein PSN-Konto sind natürlich erforderlich.

Termin und Uhrzeit

Das kostenlose Online-Multiplayer-Wochenende beginnt am 18. Dezember um 00:01 Uhr und endet am 19. Dezember um 23:59 Uhr. „Tauche in die Online-Multiplayer-Modi deiner PS4- und PS5-Lieblingsspiele ein, ohne ein PlayStation Plus-Abonnement abzuschließen“,

Praktischerweise fällt das Gratis-Wochenende mit einigen saisonalen Events zusammen. So wird „Call of Duty: Vanguard“ zwischen dem 16. und 21. Dezember 2021 im Rahmen eines Festive Fervor-Events mehrere Tage lang kostenlosen Zugang zum Multiplayer-Modus gewähren. In „Grand Theft Auto Online“ wiederum werden Dr. Dre und die Rückkehr von Franklin gefeiert. Die neue Story-Erweiterung „The Contract“ wird am 15. Dezember 2021 veröffentlicht.

PlayStation Plus zum halben Preis

Falls ihr kein PlayStation Plus-Mitglied seid und daran etwas ändern wollt, könnte das neuste Angebot im PlayStation Store auf euer Interesse stoßen. Statt der üblichen 59,99 Euro zahlt ihr beim Kauf von PS Plus dort momentan nur 29,99 Euro, was pro Monat heruntergerechnet lediglich 2,50 Euro sind. Das Angebot gilt bis zum 19. Dezember 2021.

Related Posts

Abonnenten von PS Plus profitieren von diesem Angebot nicht, was bedeutet, dass sie ihre Laufzeit nicht kostengünstig verlängern können. Sie sehen im eingeloggten Zustand statt des Kaufbuttons nur den Hinweis „Im Besitz“. Weitere Details zum PS Plus-Angebot findet ihr in dieser Meldung.

PS Plus-Spiele für Dezember 2021

PlayStation Plus gewährt nicht nur einen Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen. Ebenso profitieren Abonnenten von den monatlich wechselnden PS Plus-Spielen. Die Dezember-Games wurden schon in der vergangenen Woche freigeschaltet. Welche Titel ihr ohne Zusatzkosten in die PSN-Bibliothek packen könnt, erfahrt ihr in unserer News zu den PS Plus-Spielen für Dezember 2021. In einem weiteren Artikel werden die Spiele noch einmal näher beschrieben.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Weitere Features von PS Plus sind die exklusiven Rabatte im PlayStation Store, exklusive Addons und Pakete, die PlayStation Plus-Spielern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, sowie 100 GB Cloud-Speicher, der euch Spielstände online sichern lässt.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.