Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Livestream mit Termin und Details angekündigt

Wie Square Enix bekannt gab, wird noch in dieser Woche ein weiterer Livestream zum kommenden Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" stattfinden. Doch um welche Themen wird es gehen?

Mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ entsteht bei den „Nioh“-Machern von Team Ninja aktuell ein neues Action-Rollenspiel für die Konsolen und den PC.

Wie der verantwortliche Publisher Square Enix bekannt gab, wird die wartende Community noch in dieser Woche mit einem weiteren Livestream zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ bedacht. Dieser findet am kommenden Samstag, den 18. Dezember 2021 um 11 Uhr unserer Zeit statt und kann auf Youtube verfolgt werden. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die Zusammenhänge zwischen dem originalen „Final Fantasy“ aus dem Jahr 1987 und „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“.

Die Krieger des Lichts kehren zurück

Im neuesten Action-Rollenspiel aus dem Hause Team Ninja feiern die Krieger des Lichts ihr Comeback und stehen erneut vor der Aufgabe, die Kristalle des Lichts zu sichern und somit das Dunkel aus der Welt zu verbannen. „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird am 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Nach dem Release wird das Fantasy-Abenteuer mit diversen zusätzlichen Inhalten unterstützt, die im Rahmen eines Season-Pass zusammengefasst werden.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin:

Zu den Inhalten, mit denen Besitzer des Rollenspiels nach dem Release bedacht werden, gehören unter anderem die drei zusätzlichen Kapitel „Trials of the Dragon King“, „Wanderer of the Rift“ und „Different Future“. Darüber hinaus können alle, die „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ vorbestellen, unabhängig von ihrer erworbenen Version, 72 Stunden vor allen anderen loslegen.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.