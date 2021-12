Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im März

Schon sind wir in unserem Jahresrückblick 2021 am Ende des 1. Quartals angekommen. Natürlich haben wir euch auch aus dem März einige Nachrichten herausgesucht, die euch und uns positiv oder auch negativ bewegten. Welche Meldungen das sind genau sind, möchten wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen.

Top: Neues Life is Strange-Spiel angekündigt

Nachdem es im Vorfeld bereits einige Gerüchte um einen neuen Ableger von Square Enix beliebter Adventure-Reihe gab, wurde Mitte März „Life is Strange: True Colors“ mit einem ersten Trailer offiziell angekündigt. Verantwortlich für den neuen Ableger ist das Studio Deck Nine Games, die zuvor mit „Life is Strange: Before the Storm“ bereits Erfahrung mit der Spieleserie sammeln konnten. Mit Alex Chen gab es eine komplett neue Hauptfigur.

Anfang September wurde der Titel schließlich veröffentlicht und konnte uns auch in unserem PLAY3-Test überzeugen. In unserem Fazit schrieben wir, das Werk sei für all jene empfehlenswert, „die gefühlvolle Spiele mögen und die sich vielleicht in dieser herausfordernden Zeit mit den Themen Empathie sowie Verlust auf eine andere Art auseinandersetzen möchten.“ Falls ihr mehr über „True Colors“ erfahren möchtet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Interviews mit Alex‘ Gesangsstimme mxmtoon und einer Macherin sowie zwei Stars des Spiels.

Flop: Gotham Knights-Verschiebung

Die Verschiebungswelle machte auch 2021 nicht vor weiteren Videospielen Halt. Nach dem Remake des persischen Prinzen im Februar erwischte es nur einen Monat später das Superhelden-Game „Gotham Knights“. In diesem Spiel übernehmen wir die Rolle verschiedener DC Comics-Charaktere, die nach dem Tod Batmans die Stadt Gotham vor zahlreichen bekannten Bösewichten beschützen müssen.

Eigentlich sollte das Actionspiel noch dieses Jahr veröffentlicht werden, doch das Entwicklerstudio Warner Bros. Games Montreal verkündete, sie würden mehr Zeit für die Fertigstellung des Titels benötigen. Aus diesem Grund soll das Spiel nun irgendwann 2022 erscheinen. Hoffen wir, dass sich die zusätzliche Entwicklungszeit auszahlt.

Aufreger: EA-Mitarbeiter verkauft FUT-Karten

Im Februar sorgte die Fußball-Simulation „FIFA 21“ noch einmal für Aufsehen, was allerdings nicht am Spiel selbst lag. Auslöser war das Verhalten eines EA Sports-Mitarbeiters, der sich unrechtmäßig bereichert haben soll. Ihm wird vorgeworfen, illegal besonders seltene FUT-Karten an Spieler verkauft zu haben.

Besagter Mitarbeiter soll Spielern Packs mit besonders seltenen Karten angeboten und diese für Preise von 750 bis 1700 Euro verkauft haben. Seinen Käufern habe der Verdächtige versichert, dass ihnen aufgrund der illegal besorgten Karten kein Bann im PlayStation Network oder bei Xbox Live drohen würde. Electronic Arts bestätigte nach Bekanntwerden des Skandals Untersuchungen und versicherte, es würden Konsequenzen gezogen werden, sollten sich die Anschuldigungen letztendlich bewahrheiten.

Überraschung: Ghost of Tsushima goes Cinema

Gegen Monatsende erreichte uns dann noch eine überraschende Meldung, denn es wurde bekanntgegeben, dass Sony Pictures und PlayStation Productions an einem Kinofilm basierend auf dem PS4-Hit „Ghost of Tsushima“ arbeiten. Chad Stahelski („John Wick“) wird das Samurai-Epos als Regisseur inszenieren.

Nate Fox von Entwicklerstudio Sucker Punch verkündete, er und seine Kollegen seien bereits sehr gespannt darauf, Jin Sakais Geschichte nochmal auf der großen Leinwand „aus einer ganz neuen Perspektive“ verfolgen zu können. Weitere Details zur Videospiel-Adaption, etwa ein grober Veröffentlichungszeitraum, sind noch unbekannt.

Das war auch schon unser kleiner Rückblick auf die Topmeldungen des Februars. Morgen geht es bereits weiter mit unserer Artikelreihe und einigen News, die uns im April beschäftigten.

Welche Meldung blieb euch im Februar besonders im Gedächtnis?

Weitere Meldungen zu Jahresrückblick 2021.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren