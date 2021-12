Treyarch: Schaffung einer inklusiven Arbeitsumgebung hat laut dem Studio „oberste Priorität“

Vor wenigen Wochen räumte die Führungsetage von Treyarch ein, dass sich Dan Bunting, bis dahin einer der Co-Studio-Leiter, dazu entschloss, das Studio zu verlassen, nachdem gegen ihn eine Untersuchung in die Wege geleitet wurde, in der es um die mögliche sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin ging.

Ergänzend zu dieser Entwicklung wies Treyarch in einem aktuellen Statement darauf hin, dass es dem Studio in den nächsten Monaten darum gehen wird, eine inklusive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der die individuellen Stärken der Mitarbeiter entsprechend genutzt und gefördert werden sollen. Weiter heißt es, dass bei Treyarch „kein Platz für Sexismus, Belästigung, Rassismus, Bigotterie, Diskriminierung oder Mobbing ist“.

„Unser Ziel als Studio ist es, großartige Spiele zu entwickeln, die der Welt Spaß machen“, so das Studio. „Das Privileg zu haben, dieses Unterfangen zu verfolgen, wird durch die Leute von Treyarch ermöglicht: Wir sind ein Studio, das aus intelligenten, talentierten und erstklassigen Kreativprofis besteht, die versuchen, ihr Bestes zu geben. Unsere Kultur hat keinen Platz für Sexismus, Belästigung, Rassismus, Bigotterie, Diskriminierung oder Mobbing.“

Und weiter: „Für unsere Zukunft wird es unsere höchste Priorität sein, ein sicheres, vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, damit alle gedeihen können. Jeder bei Treyarch fühlt sich von der Spieleentwicklung angezogen, weil wir eine tiefe Liebe für die Kunst von Videospielen und die Magie besitzen, die wichtige Momente schaffen kann. Dies ist ein Moment, auf den es ankommt, und er beginnt damit, besser zu werden.“

Die auf Social Media aufkeimenden Vorwürfe, dass wir es hier lediglich mit einem PR-Stunt zu tun haben, mit dem von der aktuellen Entwicklung um den Mutterkonzern Activision Blizzard abgelenkt werden soll, möchte Treyarch‘ Produzentin Miranda Due nicht stehen lassen. Stattdessen führte sie aus: „Dies ist kein PR-Gag, sondern eine aufrichtige und von Herzen kommende Aussage der Frauen von Treyarch. Diese Reise wird hart und ich bin stolz auf all diejenigen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, um die Bedingungen in Treyarch zu verbessern.“

„Dies wird ein fortlaufender Fortschritt sein und mag langsam erscheinen, aber bitte haben Sie Geduld mit uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir dies als Team und mit Ihrer Unterstützung schaffen können. Danke schön“, heißt es weiter. Avani Jain, Produktionskoordinatorin von Treyarch, ergänzte: „Eine Stimme und das Gefühl zu haben, zu tatsächlichen Veränderungen beitragen zu können, ist einer der Gründe, warum ich bei Treyarch arbeite. Diese Aussage ist längst überfällig, aber sie ist ein Anfang.

„Ich bin enttäuscht von allem, was passiert ist, aber ich glaube, wir können den Weg für eine bessere Zukunft ebnen.“

We’d like to thank Treyarch for stepping up and beginning to have this conversation. Admitting that things haven’t been perfect is hard, but it’s even harder to take a stance against it. Thank you. We look forward to making #ABetterABK with you. https://t.co/cEggfvxlZn

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 22, 2021