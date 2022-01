Rainbow Six Extraction: Die 10 Gegnerarten und Kampftaktiken vorgestellt

Zu "Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction" hat Ubisoft heute einen neuen Trailer hochgeladen, in dem auf die Handlung eingegangen wird. Ein weiteres Video stellt die einzelnen Gegnerarten vor, mit denen ihr es aufnehmen müsst.

Ausführliches Gameplay-Material zu „Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction“ ist eingetroffen. Im heutigen Trailer werden sogenannten Archaeen näher vorgestellt, gegen die ihr im kooperativen Ego-Shooter antreten werdet. Darunter befinden sich mindestens zwölf verschiedene Arten und mehrere Mutationen, die zufällig auftreten.

Zwei von ihnen werden in den heutigen Videos vorgestellt, die wir im Folgenden aufgelistet haben:

Schleicher: Kann sich selbst und andere Mutationen tarnen, weshalb er äußerst schwer zu erfassen ist.

Kann sich selbst und andere Mutationen tarnen, weshalb er äußerst schwer zu erfassen ist. Fürst: Aus der umliegenden Wucherung kann er kleinere Biester beschwören kann, die ihn im Kampf unterstützen.

Aus der umliegenden Wucherung kann er kleinere Biester beschwören kann, die ihn im Kampf unterstützen. Sprenger: Rennt auf euch zu und explodiert. Lasst sie also nicht zu nah an euch herankommen.

Rennt auf euch zu und explodiert. Lasst sie also nicht zu nah an euch herankommen. Verseucher: Sie versprühen giftiges Gas, das euch Schaden zufügt und das Sichtfeld einschränkt.

Sie versprühen giftiges Gas, das euch Schaden zufügt und das Sichtfeld einschränkt. Blender: Bewegt sich auf allen Vieren fort und ist wegen seiner Größe leicht zu übersehen. Er hinterlässt Minen, die euch beim Hereintreten kurze Zeit blenden.

Bewegt sich auf allen Vieren fort und ist wegen seiner Größe leicht zu übersehen. Er hinterlässt Minen, die euch beim Hereintreten kurze Zeit blenden. Wüter: Nicht zu überhören mit seinen wuchtigen Schritten. Trotz seiner massiven Panzerung kann er sich schnell bewegen.

Nicht zu überhören mit seinen wuchtigen Schritten. Trotz seiner massiven Panzerung kann er sich schnell bewegen. Wurzler: Mit seinen Fernkampfangriffen kann er euch fixieren.

Mit seinen Fernkampfangriffen kann er euch fixieren. Streiter: Ein oder zwei Treffer von ihnen reichen aus, um euch zu eliminieren.

Ein oder zwei Treffer von ihnen reichen aus, um euch zu eliminieren. Schützen: Werfen Geschosse auf euch und können mit ihrem gepanzerten Unterarm ihren Kopf schützen.

Werfen Geschosse auf euch und können mit ihrem gepanzerten Unterarm ihren Kopf schützen. Quäler: Sie können sich im Schleim auflösen und an einer anderen Position wieder erscheinen. Der am schwersten zu fassende Gegner im Spiel.

Welche Taktiken gegen diese gefährlichen Kreaturen am wirkungsvollsten sind, erfahrt ihr in einem weiteren Video. In einem zehnminütigen Gameplay-Video wird demonstriert, wie ihr die Archaeen wirkungsvoll bekämpfen könnt. Zudem werden die Angriffe und Fähigkeiten der Gegnerarten veranschaulicht.

Related Posts

„Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction“ kommt am 20. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in den Handel. Game Pass-Abonnenten können sich das Spiel gleich zum Release herunterladen.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren