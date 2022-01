Rainbow Six Extraction: 4K & 60FPS – Diese Werte werden auf PS5 und Co angepeilt

Rainbow Six Extraction:

In der kommenden Woche wird der kooperative PvE-Shooter "Rainbow Six: Extraction" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Kurz vor dem Release verriet Ubisoft, welche Auflösungen beziehungsweise Framerates auf den unterschiedlichen Systemen geboten werden.

Mit „Rainbow Six: Extraction“ erscheint in der kommenden Woche der neueste Multiplayer-Shooter aus dem Hause Ubisoft für die Konsolen und den PC.

Kurz vor dem offiziellen Release ging das Unternehmen auf die Auflösungen beziehungsweise Bildwiederholungsraten ein, die auf den unterschiedlichen Plattformen geboten werden sollen. Auf der PlayStation 4, der Xbox One sowie der Xbox One S wird demnach eine Darstellung in der 1080p-Auflösung und 30 Bildern die Sekunde angepeilt. Vor allem bei den Xbox One-Modellen dürfte sich allerdings die Frage stellen, ob sich die Spieler und Spielerinnen hier auf native 1080p freuen dürfen oder sich mit einer dynamischen Auflösung arrangieren müssen.

4K und 60FPS auf den Konsolen der neuen Generation

Auf den Konsolen der neuen Generation wiederum werden die Entwickler laut Ubisoft regen Gebrauch von den gebotenen technischen Möglichkeiten machen. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wird „Rainbow Six: Extraction“ demnach in 4K und 60FPS dargestellt – die Unterstützung von HDR inklusive. Doch auch hier stellt sich aktuell noch die Frage, ob native oder lediglich dynamische 4K geboten werden. Die obligatorischen Performance-Analysen nach dem Release werden es zeigen.

„Rainbow Six: Extraction“ wird hierzulande ab Donnerstag, den 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Mit von der Partie ist ein Multiplayer-Token, der es einem Freund oder einer Freundin von euch ermöglicht, den kooperativen PvE-Shooter über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu spielen.

Sollte man sich anschließend zum Kauf der Vollversion entscheiden, können die errungenen Fortschritte nahtlos übernommen werden.

