PlayStation Now: Guthabenkarten verschwinden – Das sagt Sony

Jüngsten Berichten zufolge fordert Sony Interactive Entertainment die Einzelhändler in Großbritannien dazu auf, alle PlayStation Now-Abonnementkarten bis zum 21. Januar 2022 aus den Regalen zu nehmen. Ein Statement von Sony liefert den Grund.

PlayStation Now wird auch weiterhin unterstützt.

Das vor einigen Jahren eingeführte PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Cloud-Streaming-Dienst, der monatlich mit 9,99 Euro zu Buche schlägt. Alternativ können ebenfalls eine Dreimonatsmitgliedschaft für 24,99 Euro und eine Jahresmitgliedschaft für 59,99 Euro erworben werden. Möglich ist das unter anderem über spezielle Abonnementkarten, die im Einzelhandel verkauft werden.

PS Now-Karten werden aus dem Handel genommen

Allerdings werden die PS Now-Cards aus dem Handel verschwinden, wie in dieser Woche durchsickerte. Die Leitung des britischen Einzelhändlers GAME gab zunächst das folgende Memo heraus:

„Die Läden haben bis Mittwoch, den 19. Januar, Zeit, um sämtliche [Point of Sale]- und [Electronic Software Delivery]-Karten aus allen kundenorientierten Bereichen zu entfernen und ihre digitalen Regale im Einklang mit dem in dieser Woche anstehenden kommerziellen Update zu aktualisieren…“

Diese Ankündigung sorgte in den vergangenen Stunden für allerlei Spekulationen, die sich auf einen kürzlich von Bloomberg veröffentlichten Artikel stützen. Darin berichtete die Publikation, dass Sony Interactive Entertainment die Einführung eines neuen Dienstes plant, der die bestehenden Abonnementpläne von PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführt und möglicherweise neben einem Katalog von PlayStation 4- und PlayStation 5-Titeln auch Zugang zu einer Bibliothek von klassischen PlayStation-, PlayStation 2-, PlayStation 3- und PSP-Spielen bietet.

Da der PlayStation-Hersteller die PlayStation Now-Karten in Großbritannien aus den Regalen nimmt, sei es daher möglich, dass eine Ankündigung des neuen Dienstes, der den Codenamen „Spartacus“ tragen soll, in naher Zukunft geplant ist.

Sony meldet sich zu Wort

Der Wegfall der PS Now-Cards scheint allerdings einen anderen Grund zu haben. Ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment reagierte auf die Meldungen we folgt: „Weltweit werden wir uns von PlayStation Now-Geschenkkarten verabschieden und uns auf unsere aktuellen PlayStation-Geschenkkarten mit Bargeldwert konzentrieren, die für PlayStation Now eingelöst werden können.“

Das heißt, Sony vereinfacht das Angebot lediglich und PlayStation Now kann weiterhin über Guthabenkarten bezahlt werden. Es ist ein Cloud-Spiele-Service, der Zugang zu Hunderten von PlayStation 4-, PlayStation 3- und PlayStation 2-Titeln bietet. Gerüchten zufolge könnten sich bald auch PS5-Spiele hinzugesellen.

