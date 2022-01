Final Fantasy XVI: Release erst 2023? Rollenspiel fehlt im Line-Up für 2022

Könnte das Rollenspiel "Final Fantasy XVI" möglicherweise noch bis 2023 auf sich warten lassen? Darauf deutet zumindest das von Square Enix für das Jahr 2022 bestätigte Line-Up hin, in dem das Fantasy-Abenteuer nicht zu finden ist.

Zu den ersten großen Third-Party-Titeln, die seinerzeit für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte das Japano-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, das unter der Aufsicht von „Final Fantasy XIV“-Director Naoki Yoshida für Sonys neue Konsole entsteht.

In den Sternen steht leider weiterhin, wann „Final Fantasy XVI“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll. Entsprechen aktuelle Berichte den Tatsachen, dann werden wir uns möglicherweise noch bis zum Jahr 2023 gedulden müssen, ehe wir selbst Hand an das neue Werk von Naoki Yoshida legen können. Darauf deutet zumindest das offizielle Line-Up von Square Enix für das laufende Jahr hin, das der japanische Publisher nun vorstellte.

Riskiert man einen Blick auf die für einen Release im Jahr 2022 bestätigten Titel aus dem Hause Square Enix, wird man auf Projekte wie „Forspoken“, „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ oder das vor wenigen Monaten angekündigte Rollenspiel „Star Ocean: The Divine Force“ stoßen. „Final Fantasy XVI“ hingegen ist in der Liste nicht zu finden.

Square Enix: Die für 2022 bestätigten Titel in der Übersicht

Life is Strange Remastered Collection – 01. Februar 2022

Final Fantasy VI: Pixel Remaster – Februar 2022 (PC)

Babylon’s Fall – 03. März 2022

Chocobo GP – 10. März 2022 (Switch)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 18. März 2022

Forspoken – 24. Mai 2022

Outriders: Worldslayer-Erweiterung – 2022

Star Ocean: The Divine Force – 2022

Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens Square Enix noch aussteht, verdichteten sich in den letzten Wochen die Hinweise, dass „Final Fantasy XVI“ noch etwas länger auf sich warten lässt. So räumte Naoki Yoshida Ende Dezember ein, dass die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen wie der Umzug in das Home-Office die Entwicklung von „Final Fantasy XVI“ um ein knappes halbes Jahr zurückgeworfen haben.

Und dann wäre da ja auch noch das unbestätigte Gerücht, dass sich Square Enix dazu entschlossen haben soll, die Ankündigung eines weiteren PS5-Titels aufgrund von „Final Fantasy XVI“ zu verschieben. Auch dies würde dafür sprechen, dass das Rollenspiel noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat.

