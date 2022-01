PS5: Sonys London-Studio bestätigt die Arbeiten an einem ambitionierten Online-Titel

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres deuteten Stellenausschreibungen der „Blood & Truth“-Macher von PlayStation London an, dass das Studio an einem Online-Titel für die PlayStation 5 arbeitet.

Heute wiesen die Verantwortlichen des britischen Studios darauf hin, dass in der Tat an einem „ambitionierten Online-Titel“ für die PlayStation 5 gearbeitet wird. Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Blockbuster im Triple-A-Format zu tun haben, bei dem offenbar auch auf Live-Service-Elemente gesetzt wird, wurden bisher kaum konkrete Details genannt. Stattdessen ist lediglich von möglichen Coop-Elementen und prozedural generierten Levels die Rede.

Weiter heißt es seitens des Studios, dass PlayStation London weiter nach Verstärkung sucht, um ausgewählte Stellen neu zu besetzen. Viele der Stellenangebote erfordern Erfahrungen mit Online-Triple-A-Titeln für die Konsolen sowie den PC, Unreal- oder Unity-Game-Engine-Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit prozeduraler Umgebungsgenerierung. Da zudem nach Charakter-Artists und KI-Programmierern gesucht wird, können wir zudem davon ausgehen, dass wir im neuen Werk der PlayStation London Studios auf nicht spielbare Charaktere (kurz: NPCs) stoßen werden.

Weitere Meldungen zur PlayStation 5:

Mögliche Bewerber für den Posten des Lead-Level-Designers sollten zudem über „Erfahrungen im Entwerfen von Online-Multiplayer-Kämpfen“ verfügen. Ob sich die Stellenausschreibung auf PvP-Elemente, PvE-Gefechte oder möglicherweise auf eine Mischung aus beidem beziehen, ist aktuell noch unklar. Zudem bleibt abzuwarten, wann das neue PlayStation 5-Projekt der London Studios offiziell vorgestellt wird.

Allerdings deuten die Formulierungen in den aktuellen Stellenausschreibung des Studios darauf hin, dass sich der Online-Titel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet und dementsprechend noch einiges an Entwicklungszeit vor sich haben dürfte. Sollten konkrete Details zu dem Projekt genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

We’re building a team from the ground up for an upcoming PlayStation 5 online game 🙌🏽

New starters will join at the perfect time to get involved in shaping our plans for a project we are exceptionally excited about!

Take a look at all our open roles 👇🏽 https://t.co/qD0R8bf8Bx pic.twitter.com/GbBZdB5Jac

— PlayStation London Studio is Hiring! (@LondonStudioHQ) January 26, 2022