PS5: PlayStation App erhält neues Feature – Update

Update: Es scheint, dass Sony damit begonnen hat, diese Funktion weltweit auszurollen. So berichten in den sozialen Medien mehrere Spieler vor allem in Nordamerika, dass sie nun in der Lage sind, die Auto-Upload-Funktion zu nutzen.

Meldung vom 19. Oktober 2021: Das Teilen von Screenshots und Clips eurer PS5-Lieblingsmomente soll bald einfacher und mobiler werden. Sony hat einen limitierten Beta-Test für eine neue PS5-Funktion gestartet, mit der ihr Screenshots und Videos von PS5-Spielen über die PlayStation-App teilen könnt.

Vorerst ist die neue Funktion, die sich in der Betaphase befindet, auf Spieler in Kanada und Japan beschränkt. Europäische Spieler bleiben zunächst außen vor. Allerdings ist diese Beschränkung eine bewährte Maßnahme, um neue Funktionen in einem kleineren Rahmen zu testen.

Auto-Upload muss aktiviert werden

Um das Feature nutzen zu können, müsst ihr die Auto-Upload-Einstellung auf eurer Konsole aktivieren. Nach der Aktualisierung der PlayStation App werden auf der PS5 aufgenommenen Spiel-Screenshots und Clips in die PlayStation-App hochgeladen. Von dort aus könnt ihr sie nach dem Download in fast allen sozialen Netzwerken verbreiten, nicht nur auf Twitter und Facebook.

Damit Screenshots und Videos automatisch hochgeladen werden, sollt ihr Folgendes sicherstellen:

Eure PS5-Konsole muss mit der PlayStation App verknüpft sein.

Eure PS5-Konsole muss im Ruhemodus bleiben und mit dem Internet verbunden sein.

Ein paar Einschränkungen gibt es. So bleiben hochgeladene Medien nur 14 Tage lang in der PlayStation-App verfügbar. Darüber hinaus müssen die Videos unter drei Minuten lang sein und können nicht in 4K abgespielt werden. Außerdem werden eure Trophäenmomente und die automatischen Aufnahmen der Aktivitätsherausforderung nicht hochgeladen. Auch ist ein manueller Upload nicht möglich.

A limited-release beta enabling PS5 players in Canada and Japan to share their captured screenshots and game clips through PlayStation App is starting to roll out today. For details, check out: https://t.co/afVHXLbJsZ pic.twitter.com/WMVWqHP1GY — PlayStation Canada (@PlayStationCA) October 18, 2021

Die Beta ist zunächst auf iOS-Geräten für Nutzer in Kanada und Japan verfügbar. Android-Nutzer müssen sich etwas in Geduld üben, bis sie das Update erhalten. Sony betonte in diesem Zusammenhang, dass die Freigabe schrittweise erfolgt und es eine Woche dauern kann, bis die Android-Smartphones erreicht werden.

Weiteres PS5-Feature

Schon vor einigen Tagen berichteten wir von einem neuen PS5-Feature, das den PlayStation Store betrifft. So wurde eine neue Kategorie eingeführt, die euch neu veröffentlichte Spiele schneller entdecken lässt. Zuvor beklagten sich vor allem Indie-Entwickler häufig, dass ihre Spiele im PlayStation Store viel zu schnell in der Versenkung verschwinden.

