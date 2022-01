Steam Deck: Veröffentlichungstermin bekannt – So erfolgt der Verkauf

Valve hat angekündigt, dass das tragbare Steam-Deck-System am 25. Februar 2022 offiziell auf den Markt kommen wird. Laut der offiziellen Steam-Website werden an diesem Tag die ersten Bestell-E-Mails an diejenigen verschickt, die ein Gerät reserviert haben. Die Glücklichen haben dann drei Tage Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie das Gerät tatsächlich kaufen möchten.

Interessenten müssen reagieren

Sollten die angeschriebenen Interessenten ablehnen oder nicht reagieren, wird ihr Angebot an die nächste Person in der Warteschlange weitergegeben. Die ersten Geräte werden dann drei Tage später, also am 28. Februar 2022, verschickt. Weitere E-Mails und Einladungen folgen nach dieser Phase wöchentlich.

Die Auslieferungsdetails in der Übersicht:

Einladungen werden am 25. Februar 2022 kurz nach 19:00 Uhr MEZ versendet.

E-Mail-Einladungen zur Bestellung werden in derselben Reihenfolge versendet, in der Reservierungen vorgenommen wurden.

Ihr könnt nur das ursprünglich von euch reservierte Steam-Deck-Modell bestellen.

Eure Reservierungsgebühr wird dem Endpreis des Steam Deck angerechnet. Versandkosten sind mit inbegriffen.

Auch Valve hat mit der aktuellen Situation auf dem Markt zu kämpfen und musste im November Verzögerungen einräumen. Wie viele andere Computerfirmen in den letzten Jahren wurde auch Valve nicht von globalen Lieferkettenproblemen verschont. Die heutige Ankündigung macht allerdings deutlich, dass sich die kaufwilligen Spieler nicht deutlich länger in Geduld üben müssen.

Valve hat Steam Deck. Der kleine Mini-PC mit Touchscreen ist eine tragbare Steam-Maschine, die zumindest oberflächlich betrachtet mit der Switch verglichen werden kann. Die Hardware und das Software-Angebot unterscheiden sich allerdings deutlich.

Zum Launch von Steam Deck wird eine umfangreiche Bibliothek von Steam-Spielen unterstützt. Und eine Reihe von Entwicklern machte deutlich, dass ihre Spiele auf dem System laufen. Mit dabei war unter anderem der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida, der erst letzte Woche die kürzlich erschienene PC-Portierung von „God of War“ auf dem System zeigte.

Bis zu 679 Euro werden fällig

Steam Deck wird in drei Editions angeboten. Die günstigste Version der Hardware schlägt mit 419 Euro zu Buche und ist mit 64 GB Speicher (eMMC) bestückt. Zum weiteren Lieferumfang gehört eine Tragetasche.

Etwas mehr geboten bekommen Käufer der 549 Euro teuren Version. Hier wächst der Speicher auf 256 GB (NVMe-SSD) an. Hinzukommen die Tragetasche und ein exklusives Steam-Profi-Bundle.

Für 679 Euro sichert ihr euch 512 GB Speicherplatz (ebenfalls NVMe-SSD) und bekommt außerdem ein laut Hersteller „hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas“ sowie eine virtuelle Tastatur, die sich zur Tragetasche und zum Profi-Bundle hinzugesellen.

Weitere Details zu Steam Deck könnt ihr direkt der Herstellerseite entnehmen.

