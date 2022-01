Final Fantasy VII: Yoshinori Kitase stellt weitere Neuankündigungen in Aussicht

In diesen Wochen feiert der legendäre Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ sein 25. Jubiläum. Für Creative-Director und Character-Designer Tetsuya Nomura sowie Produzent Yoshinori Kitase Grund genug, sich mit ein paar Worten an die Community zu richten.

Zunächst wies Kitase darauf hin, dass man intern seinerzeit der Meinung war, mit „Final Fantasy VII“ ein wirklich gutes Rollenspiel abgeliefert zu haben. Allerdings hätten die Entwickler laut Kitase niemals mit dem Einfluss gerechnet, den der Rollenspiel-Klassiker bis heute auf das Genre hat. „Es wurde im vergangenen Jahr geehrt, als es von Spielern in einer (japanischen) Fernsehumfrage zum drittbeliebtesten Spiel aller Zeiten gewählt wurde. Dass wir so etwas erreichen konnten, verdanken wir der Unterstützung unserer Fans über die langen Jahre. Ich danke euch sehr“, so Kitase.

Weitere Projekte befinden sich laut Kitase bereits in Arbeit

Darüber hinaus wies Kitase im weiteren Verlauf seiner Aussage darauf hin, dass es sich beim „Final Fantasy VII Remake“ und „Final Fantasy VII: The First Soldier“ nicht um die letzten Titel im „Final Fantasy VII“-Universum handeln wird. Stattdessen befinden sich bereits weitere Projekte in Arbeit, die derzeit noch auf ihre Enthüllung warten. Wann mit der Ankündigung der neuen Titel zu rechnen ist, verriet Kitase leider nicht.

„Mit dem 25-jährigen Jubiläum von Final Fantasy VII in diesem Jahr existiert das Spiel nun seit einem Vierteljahrhundert. Ich bin allen Fans, die Final Fantasy VII in diesen 25 Jahren geliebt haben, wirklich dankbar“, ergänzte Nomura. „Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake wurde nun Final Fantasy VII: The First Soldier für den Service geöffnet und als nächstes steht Final Fantasy VII: Ever Crisis in den Startlöchern.“

„Bei all diesen aufregenden neuen Projekten bekomme ich ein Gefühl dafür, wie immer mehr Leute Final Fantasy VII unterstützen. Nicht nur die Fans des Originalspiels, sondern auch diejenigen, die es noch nie erlebt haben, werden von der einzigartigen Welt von Final Fantasy VII angezogen.“

Twenty five years ago today the original @FinalFantasy VII first launched in Japan, and to celebrate this very special anniversary we’re delighted to present messages from both Yoshinori Kitase and Tetsuya Nomura. #FFVII25th pic.twitter.com/3Py8FwarIl — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) January 31, 2022

