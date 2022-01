UK-Charts: Pokemon Legends stürmt die Spitze – Wie schlug sich die Uncharted-Collection?

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen britischen Software-Charts bereit. Mit dem Rollenspiel "Pokémon Legends: Arceus" auf der einen und der "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" auf der anderen Seite stiegen gleich zwei neue Titel in die wöchentlichen Top 10 ein.

Passend zum Start in die neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Diese wurden wie gehabt von GfK Chart-Track erhoben.

Zum Gewinner der vergangenen Woche schwang sich Nintendos Rollenspiel „Pokémon Legends: Arceus“ auf, das exklusiv für die Switch veröffentlicht wurde und in Großbritannien den vierterfolgreichsten Launch der Seriengeschichte hinlegte. Dabei gelang es „Pokémon Legends: Arceus“ nicht nur, die Launchzahlen von „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ zu übertreffen. Gleichzeitig war das Rollenspiel in der vergangenen Woche für fast 50 Prozent aller Retail-Verkäufe in Großbritannien verantwortlich.

Während es sich auf den weiteren Plätzen die aus den Vorwochen bekannten Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“, „FIFA 22“ und „Animal Crossing: New Horizons“ bekannten Dauerbrenner bequem machen, findet sich ein zweiter Neueinsteiger auf dem fünften Rang ein. Die Rede ist von der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ aus dem Hause Naughty Dog, die sich aus technisch überarbeiteten Versionen der beiden Action-Titel „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ zusammensetzt.

Anbei die Übersicht über die Top 10 der vergangenen Woche, bei der wie gehabt ausschließlich Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt wurden.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche

1. Pokemon Legends: Arceus

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. FIFA 22

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

7. Minecraft (Switch)

8. Call of Duty: Vanguard

9. Grand Theft Auto 5

10. Just Dance 2022

