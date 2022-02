PS5 & PS4: Verknüpfung mit Discord wird ausgerollt

Mehr als ein halbes Jahr nach der Ankündigung der geplanten Partnerschaft zwischen Sony und der Messaging-Plattform Discord gaben die Unternehmen zum Wochenstart bekannt, dass die Unterstützung „schrittweise“ für US-Nutzer eingeführt wird. Weitere Länder sollen folgen.

In einer Erklärung betont Discord, dass die Verknüpfung recht unkompliziert ist. Solltet ihr den Discord-Account schon einmal mit einem anderen Dienst verbunden haben, der es euch ermöglicht, eure Aktivitäten anzuzeigen, dann werdet ihr mit den Schritten in etwa vertraut sein.

So verbindet ihr die Dienste

PlayStation-Nutzer können ihre PlayStation Network Online-ID in ihrem Profil anzeigen lassen, damit Discord-Freunde sie hinzufügen können. „Das ist besonders praktisch, um zu wissen, ob euer Freund gerade ein Spiel spielt, das Cross-Play auf einer anderen Plattform unterstützt“, so Discord. Und sobald euer Discord-Account verknüpft ist, wird das Spiel, das ihr gerade auf der PS4 oder PS5 spielt, als eure Aktivität angezeigt.

Um ein Discord-Konto mit einem PlayStation Network-Konto zu verbinden, müssen die PS4- und PS5-Spieler Discord öffnen und zu Benutzereinstellungen > Verbindungen gehen. Auf dieser Seite wird die Verbindung durch ein neu hinzugefügtes PlayStation-Symbol abgeschlossen.

Discord wurde 2015 als Plattform für Videospieler gegründet, die eine eigenständige Möglichkeit erhalten sollten, miteinander zu chatten. Mittlerweile verfügt der Dienst über 140 Millionen monatliche Nutzer und zahlreiche Communities, die sich mit einer Reihe von Themen rund um das Thema Gaming und darüber hinaus beschäftigen.

Die Kooperation zwischen Discord und Sony wurde im vergangenen Sommer angekündigt. Gleichzeitig erwarb der PS5-Hersteller eine Minderheitsbeteiligung an der Plattform.

Damals schrieben sich die beiden Unternehmen das Ziel auf die Fahnen, die Discord- und PlayStation-Erfahrungen auf Konsole und Handy ab Anfang 2022 näher zusammenzubringen, sodass „Freunde, Gruppen und Communities beim gemeinsamen Spielen einfacher zusammenkommen, Spaß haben und kommunizieren können“.

„Spieler in die Lage zu versetzen, Communities zu gründen und gemeinsame Spielerlebnisse zu genießen, ist das Herzstück unserer Arbeit. Daher freuen wir uns sehr, diese Reise mit einem der beliebtesten Kommunikationsdienste der Welt zu beginnen“, so SIE-CEO Jim Ryan damals.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Gestern kündigte Sony einen weiteren Deal an. So wird das japanische Unternehmen das Entwickler-Schwergewicht Bungie übernehmen, wofür 3,6 Milliarden Dollar ausgegeben werden. Das neue Mitglied der PlayStation Studios wird offenbar einen Bereich stärken, in dem Sony bisher nicht allzu gut aufgestellt war: Es sind Multiplayer-Shooter mit einem GaaS-Ansatz.

Weitere Meldungen zu Discord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren