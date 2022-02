Cyberpunk 2077: Kurzfristiger Livestream angekündigt – der Termin zur PS5-Version?

Relativ kurzfristig hat CD Projekt RED einen Livestream angekündigt. Dabei wird es einmal mehr um das polarisierende Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ gehen. Die Übertragung ist für den morgigen Dienstag um 16:00 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit geplant. Verfolgen könnt ihr das Geschehen über den Twitch-Kanal des Entwicklers. Im Anschluss werdet ihr die bekanntgegebenen Informationen umgehend auf PLAY3 erfahren.

Keine näheren Details genannt

Das genaue Thema des Livestreams nannte das polnische Videospielunternehmen nicht. „Wir werden Dinge besprechen„, heißt es lediglich. Wahrscheinlich werden die Verantwortlichen die noch ausstehende Current-Gen-Version in den Mittelpunkt rücken. Schließlich tauchte erst vor kurzem ein Hinweis dazu auf, der eine Veröffentlichung zwischen Mitte Februar und Anfang März andeutete. Eigentlich war der Release für Ende 2021 geplant, doch zugunsten einer höheren Qualität entschied man sich für eine Verschiebung.

Falls es doch nicht um die Current-Gen-Version geht, erfahren wir wohl Neuigkeiten zu Update 1.5. Sowohl der Termin als auch die genauen Inhalte sind diesbezüglich noch nicht bekannt.

Neben dem Veröffentlichungstermin könnten auch genauere Details zu den technischen Verbesserungen genannt werden. Was genau CDPR für euch vorbereitet hat, erfahren wir morgen Nachmittag.

„Cyberpunk 2077“ wurde am 10. Dezember in einem denkwürdig schlechten Zustand für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC veröffentlicht. Über die folgenden Monate stellte der Entwickler mehrere umfangreiche Patches zur Verfügung. Dadurch konnten Unmengen an Bugs entfernt und einige Verbesserungen ausgerollt werden.

