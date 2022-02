MLB The Show 22: 2022 endlich mit nativer 4K-Auflösung? Der PS Store sorgt für Klarheit

Im vergangenen Jahr bot die "MLB The Show"-Reihe weder auf der PlayStation 5 noch auf der Xbox Series X/S die Unterstützung einer nativen 4K-Auflösung. Doch wie sieht es bei "MLB The Show 22" aus? Diese Frage beantwortet uns der offizielle Produkteintrag der kommenden Baseball-Simulation.

Mit „MLB The Show 22“ geht die beliebte Baseball-Simulations-Reihe aus dem Hause Sony San Diego in einigen Wochen in ihre nächste Runde und verspricht ein weiteres Mal eine authentische Umsetzung des vor allem in den USA ungemein populären Sports.

Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X mussten Spieler beziehungsweise Spielerinnen von „MLB The Show 21“ im vergangenen Jahr bekanntermaßen auf die Unterstützung einer nativen 4K-Auflösung verzichten. Wie sich den offiziellen Produkteinträgen von „MLB The Show 22“ im Xbox Store sowie dem PlayStation Store entnehmen lässt, gilt selbiges auch in diesem Jahr.

Erneut liegt der Fokus der Entwicklung auf einer Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde. Daher wird „MLB The Show 22“ sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X/S in einer dynamischen 4K-Auflösung auf den Bildschirm gezaubert.

Fokus liegt auf einer vernetzten Erfahrung

Nachdem die „MLB The Show“-Reihe im vergangenen Jahr erstmals für die Xbox-Systeme veröffentlicht wurde, wird mit der Switch in diesem Jahr eine weitere neue Plattform versorgt. „MLB The Show 22“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch erhältlich sein und auf allen Plattformen das Crossplay-Feature unterstützen. Somit können „MLB The Show 22“-Nutzer auf allen Plattformen online gegeneinander antreten.

Ebenfalls unterstützt wird die Cross-Save-Funktion, die euch in die Lage versetzt, eure Spielstände und Fortschritte auf allen Plattformen, für die ihr „MLB The Show 22“ euer Eigen nennt, abzurufen und zu nutzen.

Bis zum Release Anfang April möchten die Entwickler der Sony San Diego Studios in den kommenden Wochen weitere Videos veröffentlichen, mit denen uns „MLB The Show 22“ näher vorgestellt wird.

