Cyberpunk 2077: Xbox Store deutet baldigen Release der Next-Gen-Fassung an

Im Laufe des gestrigen Tages kündigten die Entwickler von CD Projekt einen Livestream zum hauseigenen Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ an. Auch wenn keine konkreten Details genannt wurden, wurde natürlich schnell spekuliert, dass sich dieser um die Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S drehen wird.

Befeuert werden die Spekulationen um eine mögliche Enthüllung der Next-Gen-Fassungen beziehungsweise des entsprechenden Releasetermins aktuell von einem Eintrag im Xbox Store, in dem die dedizierte Next-Gen-Version aufgeführt wird. Dies spricht dafür, dass im heutigen Stream in der Tat der finale Releasetermin von „Cyberpunk 2077“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S genannt wird. Spätestens ab 16 Uhr am Nachmittag sind wir schlauer.

Diverse technische Verbesserungen versprochen

Zwar profitiert die Performance von „Cyberpunk 2077“ schon jetzt von der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S, das richtige Next-Gen-Erlebnis soll es allerdings erst mit den nativen Umsetzungen für die aktuelle Konsolen-Generation geben. Versprochen werden verschiedene Optimierungen wie neue Grafikeffekte, eine höhere Auflösung, kürzere Ladezeiten oder eine verbesserte Framerate.

Eigentlich sollte „Cyberpunk 2077“ bereits im vergangenen Jahr in Form von nativen Portierungen für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Allerdings führte der katastrophale Konsolen-Launch im November 2020 dazu, dass sich die Entwickler von CD Projekt zunächst auf die Behebung von Fehlern und die Verbesserung der Performance von „Cyberpunk 2077“ auf der PlayStation 4 und der Xbox One konzentrierten mussten.

Daher verzögerten sich die Arbeiten an der Next-Gen-Fassung, was zu einer Verschiebung auf das Jahr 2022 führte. Bald scheint die Wartezeit der Spieler und Spielerinnen aber endlich ein Ende zu haben.

Cyberpunk 2077 is now showing as Optimized for Xbox Series X / S, just before CD Projekt RED’s Cyberpunk 2077 stream tomorrow 👀 https://t.co/vJAOCfVdhe pic.twitter.com/768VMr8BYB — Tom Warren (@tomwarren) February 14, 2022

