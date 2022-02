Dying Light 2: So erledigt ihr den finalen Bossgegner im Zombie-Spiel – Tipps, Guide

Irgendwann muss natürlich auch euer Abenteuer in "Dying Light 2" zu einem Ende kommen. Vorher müsst ihr euch allerdings noch einem besonders starken Bossgegner entgegenstellen. Wir geben euch ein paar Tipps für den Kampf.

Achtung, es folgen Spoiler: Im Open-World-Horrorspiel „Dying Light 2“ warten allerlei gefährliche Gegner auf euch. Neben vielen Standard-Zombies gibt es natürlich auch diverse Bossgegner, die eure Spielfigur Aiden erledigen wollen. Nachfolgend geben wir euch einige Tipps für den letzten Bosskampf des Games, wobei wir natürlich nicht um den einen oder anderen Spoiler herumkommen werden.

Der Kampf gegen den finalen Bossgegner erstreckt sich über mehrere Phasen

Ihr trefft im Spiel auf diverse monströse Zombies, unter anderem die besonders gefährlichen Nachtjäger und Wiedergänger. Mit all diesen Gegnertypen schlagt ihr euch herum, weil Aiden seine Schwester Mia wiederfinden will und wie es aussieht, könnte seine Suche tatsächlich in der Stadt Villedor ihr Ende erreichen.

Ein Feind, dem ihr euch mehrfach in „Dying Light 2“ entgegenstellen müsst, ist Waltz. Er ist ein Doktor, der Experimente an Aiden, Mia und anderen Kindern durchführte, um eine Heilung für das Harran-Virus zu finden. Wenig verwunderlich ist er der finale Bossgegner, den ihr erledigen müsst, ehe ihr eure Schwester retten könnt. Der Kampf erstreckt sich über insgesamt vier Phasen und kann somit eine ziemlich langwierige Angelegenheit werden.

Der Kampf an sich ist zwar relativ einfach aufgebaut, ist dafür jedoch auch ziemlich lang und zieht sich ein bisschen. Zudem müsst ihr ein bisschen umdenken: Im Hauptspiel muss Aiden oft die Initiative ergreifen, um überleben zu können. Wenn ihr jedoch blindlings auf Waltz zustürmt, wird er mit euch in den meisten Fällen kurzen Prozess machen.

Finaler Bosskampf Phase 1

Zunächst werdet ihr auf einer kreisförmigen Plattform gegen euren Gegner kämpfen. Euer Ziel ist relativ simpel: Ihr müsst die Lebensenergie eures Feindes um einen bestimmten Anteil reduzieren, circa 95%. Um diese Phase heile überstehen zu können, solltet ihr abwartend spielen. Beobachtet euren Gegner, weicht seinen Angriffen aus oder blockt diese notfalls. Ein Angriff, vor dem ihr euch in Acht nehmen solltet, ist eine Schockwelle, die Waltz mit einem Schlag über den Boden schickt und die Aiden von den Füßen fegt. Das wiederholt er fünfmal, ehe er eine Pause einlegt. Geht nur zum Gegenangriff über, wenn sich euch eine geeignete Möglichkeit eröffnet.

Finaler Bosskampf Phase 2

Habt ihr ihn einmal fast besiegt, startet eine kurze Zwischensequenz und die zweite Phase beginnt. Die Halle, in der ihr euch befindet, füllt sich langsam mit Rauch, den Waltz als Deckung nutzt, um euch mit seinen Angriffen zu überraschen. Ihr könnt versuchen, ihn in diesem Nebel zu verfolgen. Wenn ihr euch hierfür entscheidet, müsst ihr jedoch unbedingt auf die Giftlachen achten, die an einigen Stellen des Areals auf dem Boden sind.

Wenn ihr dazu keine Lust habt, könnt ihr euren Gegner auch zu euch kommen lassen. Bleibt einfach in dem Bereich, in dem der Kampf startet, und wartet auf einen Angriff von Waltz. Wenn ihr im richtigen Moment ausweicht, könnt ihr einen Konter setzen. Auch diesmal ist es euer Ziel, seine Energieleiste fast komplett zu leeren. Ist euch das gelungen, startet eine weitere Zwischensequenz und der Kampf geht in die nächste Runde.

Finaler Bosskampf Phase 3

Sowohl Waltz als auch Aiden sind inzwischen merklich vom Kampf gezeichnet. Euer Feind will jedoch nicht aufgeben und injiziert sich eine Dosis Hemmstoff. Anschließend springt er auf eine höhergelegene Ebene, wo ihr gegen ihn kämpfen müsst. Während ihr versucht, zu ihm zu gelangen, wird er euch mit Fernkampfangriffen attackieren, die Aiden zurückschleudern. Trödelt deshalb nicht rum, sondern klettert zu ihm rauf.

Habt ihr Waltz‘ Energie genug reduziert, wird er zur nächsten Plattform springen. Das wird sich einige Male wiederholen, wobei die Plattformen immer kleiner werden. Erschwerend kommt hinzu, dass unter euch oft Giftlachen sind, die eure Spielfigur in wenigen Sekunden töten, wenn ihr nicht aus dem Gefahrenbereich fliehen könnt. Wie zuvor gilt: Bleibt ruhig und wartet auf eure Chance, um den Gegner zu erledigen.

Finaler Bosskampf Phase 4

Nachdem ihr seine Energie wieder fast auf Null gebracht habt, wird sich der Bossgegner erneut Hemmstoff spritzen. Allerdings verwandelt sich Aiden diesmal ebenfalls und ihr seid übermenschlich schnell und stark. Zunächst müsst ihr wieder von Plattform zu Plattform springen. Sobald ihr unten angelangt seid, beginnt das letzte Duell zwischen Aiden und Waltz und vermutlich die einfachste Phase des Kampfes.

Weicht Waltz‘ Angriffen aus und geht zum Gegenangriff über. Aidens Attacken verursachen nun immensen Schaden, weshalb ihr euren Feind mit wenigen Treffern auf die Bretter schicken solltet. Anschließend beginnt der finale Part des Epilogs von „Dying Light 2“, in dem ihr eine letzte wichtige Entscheidung treffen müsst. Abhängig von euren vorherigen Entscheidungen werdet ihr eines von insgesamt acht Enden zu sehen bekommen.

Wie gefiel euch der finale Bosskampf gegen Waltz in „Dying Light 2“?

