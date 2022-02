Dying Light 2: Wie viele Enden hat das Zombie-Spiel? – Guide, Tipps

Achtung, es folgen massive Spoiler: In „Dying Light 2“ seid ihr immer wieder gezwungen, harte Entscheidungen zu treffen. Einige davon sind klein, einige groß und einige haben starke Auswirkungen auf den Ausgang eurer Reise. Nachfolgend schauen wir uns an, wie viele Enden es im Spiel gibt und welche Entscheidungen wichtig für welchen Ausgang sind.

All das geht selbstverständlich nicht ohne krasse Spoiler. Wenn ihr das Zombie-Spiel bisher also noch nicht beendet habt, solltet ihr euch diesen Artikel vielleicht lieber für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren.

Welche Entscheidungen haben in Dying Light 2 wirklich Gewicht?

Die Entwickler von Techland haben im Vorfeld der Veröffentlichung von „Dying Light 2“ groß damit geworben, dass jede eurer Entscheidungen nicht nur die Story, sondern auch die Spielwelt beeinflussen sollen. Dieses große Versprechen konnten die Verantwortlichen letztendlich zwar nicht ganz einhalten, doch es gibt mehrere Entscheidungen im Spiel, die beeinflussen, welche Endsequenz ihr zum Abschluss der Handlung zu sehen bekommt.

Maßgeblich für den Ausgang des Zombie-Spiels sind eure Entscheidungen in drei Szenen, die wir nun mit euch durchgehen. Die erste Wahl dreht sich um den Charakter Hakon, den ihr bereits ziemlich früh im Verlaufe eures Abenteuers trefft und der euch einige Zeit begleiten wird. An verschiedenen Punkten müsst ihr entscheiden, ob ihr Hakon retten oder töten möchtet, einmal in Old Villedor und später nochmal im Zentrum. Außerdem ist es wichtig, ob ihr beim zweiten Mal gegen ihn kämpfen wollt oder nicht und ob ihr Lawan von ihrer Rache an ihm abhaltet.

Die zweite Entscheidung dreht sich um den VNC-Turm, genauer darum. wem ihr die Kontrolle darüber überlasst. Ihr könnt zwischen Frank und somit den Überlebendenden wählen, ihn in die Hand der Peacekeeper oder sogar in Juans Hände geben. Diese Wahl beeinflusst, welche Fraktion am Ende die Herrschaft über Villedor übernimmt und ob Aiden alleine oder eventuell in Begleitung die Stadt wieder verlassen wird. Gebt ihr Frank den Turm, müsst ihr später auch noch dafür sorgen, dass er einen Anschlag überlebt und ihr müsst dem Colonel im Gespräch glauben, um das bestmögliche Ende zu erhalten.

Die letzte Entscheidung trefft ihr erst im Epilog von „Dying Light 2“. Nach dem Bosskampf gegen Waltz erkennt Aiden, dass er den Raketenstart nicht mehr verhindern kann. Lawan erzählt euch jedoch, sie könne Sprengladungen an den Raketen anbringen und sie so vor dem Start zerstören. Ihr müsst euch nun entscheiden, ob ihr Lawan aufhalten oder stattdessen lieber Mia retten und in Sicherheit bringen möchtet. Hier greift die erste Entscheidung: Habt ihr Hakon verschont, kann er Lawan retten. Wenn ihr Lawan am Ende retten wollt, wird Villedor komplett ausgelöscht und Aiden verlässt die Überreste der Stadt alleine oder mit Hakon.

Das sind die acht möglichen Enden in Dying Light 2

Etwas unschön hieran ist, dass euch „Dying Light 2“ im Epilog nicht wirklich erklärt, wie ihr die Stadt retten könnt oder wie ihr sie am Ende tatsächlich zerstört. Die Puzzleteile setzen sich also erst sehr spät zusammen und einige Auswirkungen eurer Entscheidungen werden nur in kurzen Texteinblendungen behandelt. Abhängig davon, wie ihr in den zuvor beschriebenen Momenten gewählt habt, erhaltet ihr eines dieser acht Enden:

Villedor wird zerstört Aiden verlässt Villedor mit Hakon Aiden verlässt Villedor allein, nur X13 wird zerstört Die Überlebenden übernehmen Villedor Die Peacekeeper übernehmen Villedor Der Colonel und/oder Juan /übernehmen/übernimmt Villdedor Aiden verlässt Villedor allein und überlässt die Stadt ihrem Schicksal Aiden verlässt Villedor mit Lawan

Das bestmögliche Ende ist die Nummer 8, in dessen Verlauf Aiden gemeinsam mit Lawan weiterzieht. Allerdings erfordert dieses auch mit Abstand die meiste Arbeit. Ihr müsst dafür sicherstellen, dass Hakon sowie Frank überleben und dass letzterer die Kontrolle über den VNC-Tower bekommt. Ihr müsst dem Colonel glauben und ihr müsst euch dafür entscheiden, Mia zu retten. Hakon wird Lawan retten, die Überlebenden übernehmen Villedor und unser Held erhält gemeinsam mit seiner neuen Freundin Lawan die Chance auf ein neues Leben.

Welches Ende habt ihr in „Dying Light 2“ gesehen und wie gefiel euch das Zombie-Spiel?

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren