Gran Turismo 7: Ein Inhaltsmonster – Hinweis auf die aktualisierte Dateigröße

Erst gestern haben wir berichtet, dass die PS4-Fassung zwei Discs enthalten wird. „Gran Turismo 7“ fällt nämlich äußerst umfangreich aus, weshalb eine Standard-Blu-ray mit ihren maximal 50 GB nicht ausreicht. Weil die PS5 hingegen auf das dreilagige Format setzt, reicht in diesem Fall eine Disc aus.

Sieben Gigabyte kommen noch dazu

Offenbar wird die Dateigröße der PS5-Version aber noch größer ausfallen als gedacht. Im vergangenen Monat verriet ein Hinweis in der Datenbank, dass die neue Rennsimulation 89 Gigabyte an freiem Speicherplatz benötigt. Jetzt entdeckte der Nutzer hinter dem Twitter-Account „PlayStation Game Size“ die aktualisierte Dateigröße: Polyphony Digital hat ein Update mit der Bezeichnung 01.020.000 ausgespielt, wodurch die Spieldateien um sieben Gigabyte gewachsen sind.

Damit liegt die Dateigröße auf der PS5 bei rund 96 Gigabyte. Wie groß die PS4-Version sein wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings beträgt die Speichergröße des erwähnten Updates auf der alten Sony-Konsole 16 Gigabyte. Also als doppelt so viel Speicher wie auf der PS5.

Mit der Zeit könnte die Dateigröße weiter ansteigen. Besonders stark hat sich das bei „Gran Turismo Sport“ aus dem Jahr 2017 gezeigt. Zu Beginn noch überschaubare 35 Gigabyte groß, so wuchs das Spiel über die Jahre auf über 100 Gigabyte an.

Weitere Meldungen zu „Gran Turismo 7“:

Neben dem morgen erscheinenden „Horizon Forbidden West“ (auf PS5 97 Gigabyte) handelt es sich hierbei um eines der größten PlayStation-Exclusives überhaupt. Sollte eure SSD schon jetzt stark ausgelastet sein, seid ihr zum Ausmisten verdammt. Alternativ könnt ihr euren Speicherplatz mit einer externen SSD erweitern. Zum Kauf anbieten würde sich beispielsweise die WD Black SN850. Die Variante mit 500 GB und Kühlkörper ist aktuell für 122,99 Euro zu haben.

„Gran Turismo 7“ kommt am 4. März in den Handel. Die Preload-Phase könnte schon am 25. Februar starten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren