Gran Turismo 7 in der Vorschau: Eine neue Heimat für Auto-Fans!

„Gran Turismo 7“ soll mehr werden als nur ein Rennspiel. Es ist ein „Car Life Simulator“. Was das bedeutet und wieso „Gran Turismo 7“ der ambitionierteste Teil der Serie werden könnte, erfahrt ihr in der Vorschau!

Kazunori Yamauchi, der kreative Kopf hinter der „Gran Turismo“-Serie, ist bekennender Auto-Narr und hat selbst schon beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring für das Team Walkenhorst hinterm Steuer Platz genommen. Für ihn sind Autos mehr als pure Fortbewegungsmittel. Sie sind Kunstobjekte des technischen Fortschritts, die eine eigene Philosophie mit sich bringen.

„Gran Turismo 7“ soll deshalb mehr werden als nur ein weiteres Rennspiel. Es soll auch kein „Real Driving Simulator“ wie noch der erste Teil sein, sondern ein „Car Life Simulator“. Yamauchi möchte neben dem puren Fahrspaß und der klassischen „Gran Turismo“-Progression vor allem auch die Liebe zu Automobilen und deren Geschichte transportieren.

In einer ausführlichen Online-Präsentation mitsamt offener Fragerunde stellten Sony, Polyphony Digital und Yamauchi neue Informationen zu „Gran Turismo 7“ vor. Die für viele vielleicht wichtigste Nachricht: Das Spiel erscheint planmäßig am 4. März 2022 für PS4 und PS5.

Ein Abstecher in „Gran Turismo“-Café

Während der Präsentation verwies man zunächst auf die Weltkarte als zentrale Anlaufstelle. Hier könnt ihr beispielsweise in eure Garage und dort eure Boliden begutachten. Oder ihr wechselt in den Scapes-Modus und platziert euren Liebling an tausenden schönen Orten, um anschließend Fotos zu machen und zu bearbeiten.

Die Progression verläuft in „Gran Turismo 7“ sehr ähnlich wie in früheren Serienablegern. Wir starten also mit einem kleinen Portemonnaie und einem Mittelklassewagen. Mit ihm arbeiten wir uns durch die verschiedenen Modi, sammeln Preisgelder und kaufen so mehr und mehr Autos dazu und motzen sie auf. Alles in allem wird es über 400 Wagen geben, die ihr an 34 Locations und 97 Strecken-Layouts ausführen dürft.

In puncto Spielarten wären da beispielsweise die bekannten Lizenzen – also eine Reihe kniffeliger Aufgaben, die es zu meistern gilt. Hier lernt ihr ganz nebenbei auch noch die Feinheiten des „GT“-Gameplays besser kennen. Außerdem wartet das Spiel mit ungewöhnlicheren Rennen bzw. Missionen auf. In der Präsentation etwa gab es ein Drag-Race, für das man den eigenen Wagen entsprechend tunen muss.

Einen besonderen Platz im Spiel nimmt das so genannte Café ein. Dieses findet ihr direkt im Zentrum der Weltkarte. Es soll eine Art Ruhepunkt sein, aber zugleich auch Wissen über Automobil-Kultur und Spiel zusammenbringen. Auf den Speisekarten des Cafés stehen nämlich Aufgaben. Bewältigt ihr diese, erhaltet ihr nicht nur Belohnungen wie besondere Fahrzeuge, sondern erhaltet auch Besuch durch die Personen, die die Autos erbaut haben. Ihr erfahrt so mehr über die Hintergründe und deren Geschichte.

Diese Details machen „Gran Turismo 7“ aus!

„Gran Turismo“ war stets Vorreiter in puncto Technik. Und darin bildet der kommende Teil keine Ausnahme. Der Detailreichtum beeindruckt. Beispielsweise entwickelte Polyphony Digital ein eigenes System zur Berechnung und Darstellung von Wolken, das u.a. Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einbezieht. Im Klartext heißt das: In Japan sehen die Wolken anders aus als beispielsweise Großbritannien oder den USA.

Gleiches gilt im übrigen für den Sternenhimmel, den Polyphony Digital ebenfalls anpasst. Auch das Wetter verändert sich dynamisch und so kann es beispielsweise auf großen Kursen wie dem Nürburgring auf einem Streckenteil regnen, während auf dem Rest des Kurses die Sonne scheint. Apropos Regen: Natürlich wird die Straße nass, wodurch sich die Steuerung ändert.

Es bilden sich auch in Senken Pfützen, die im schlimmsten Fall zum Ausbrechen des Fahrzeugs führen. Bei langen Rennen trocknet der Kurs aber auch wieder, sodass der Grip mit der Zeit besser wird. Die Option für Nachtrennen gibt es übrigens nicht auf jeder Strecke, sondern nur auf denen, wo auch sonst etwa 24-Stunden-Rennen oder andere Events, die auch bei Dunkelheit stattfinden, präsentiert werden.

Ähnlich detailliert gibt sich die Akustik: „Gran Turismo 7“ unterstützt natürlich 3D-Audio, sodass ihr einen möglichst realistischen Eindruck der Klangkulisse eines Autorennens erhaltet. „Gran Turismo 7“ berechnet Reflexionen und andere Faktoren bei der Darstellung der Umgebungssounds. Für das haptische Feedback sorgt indes der Dualsense-Controller, dessen Vibrationen die Streckenbeschaffenheit entsprechend wiedergeben soll. Die adaptiven Trigger simulieren dagegen den Druck der Bremsen und sollen von Wagen zu Wagen variieren.

Mit der Musik fahren!

Der Soundtrack spielte in „Gran Turismo“ schon immer eine große Rolle. Im kommenden Ableger widmet Polyphony Digital der Musik gleich mehrere Schwerpunkte. Die Spielart „Music Rally“ beispielsweise ist eine Neuinterpretation des klassischen Checkpunkt-Rennens. Denn anstatt hier möglichst schnell unterwegs zu sein, gibt der Rhythmus das Tempo vor.

Das bedeutet: Ihr pickt die Musik und im Rennen tickern dann die Beats herunter. Durchfahrt ihr Checkpunkte, füllen sich die Beats wieder auf. Laut Yamauchi ergibt sich daraus ein gänzlich anderes Spielgefühl, weil die Motivation des Fahrens eine andere ist und nicht zwangsläufig die Bestzeit eine Rolle spielt.

Für Freunde des gepflegten Auto-Pornos wartet „Gran Turismo 7“ mit dem so genannten „Music Replay“ auf. Hier passen sich die Präsentation und vor allem die Kamerawinkel an die ausgewählte Musik an. Die Schnitte sind also passend zum Rhythmus und zur Dynamik des Tracks und kreieren so eine ansprechende Wiederholung.

Tunen, basteln, verschönern

Einen ganz wichtigen Teil nimmt auch die Community-Interaktion in „Gran Turismo 7“ ein. Spieler können selbst kreierte Fotos oder Videos hochladen und austauschen. Darüber hinaus erweitert man die Customization-Tools für die optische Anpassung der Fahrzeuge: Die Anzahl der „Lack-Schichten“ für Folien und andere Deko-Objekte wurde erhöht. Darüber hinaus dürft ihr nun Bereiche verschönern, die zuvor noch verboten waren.

Eure Kreationen könnt ihr ebenfalls mit der Community teilen. Leider ist das mit Setups und Tuning-Einstellungen nicht möglich. Yamauchi-san betonte aber, dass man das Bildschirm-Layout so angepasst habe, dass man Screenshots bequem und übersichtlich miteinander tauschen könne – ein Kompromiss also.

Das Tuning gestaltet sich ähnlich detailliert und erlaubt das Simulieren der Einstellungen für das beste Ergebnis. Beim Umbauen der Karossen gibt es wiederum tausende Bauteile, sodass ihr euch hier wirklich austoben dürft.

Einschätzung: sehr gut Wie gut oder schlecht „Gran Turismo 7“ schlussendlich wird, lässt sich anhand von Präsentationen und Interviews natürlich schwer sagen. Die Qualität eines Rennspiel hängt schließlich in erster Linie von der Spielbarkeit und der Umsetzung der Technik ab. Nach der Präsentation und dem damit einhergehenden Interview mit Kazunori Yamauchi sind wir mehr als neugierig auf „Gran Turismo 7“. Die schiere Masse an Ideen, Content und auch Ambitionen erschlug uns förmlich und wir hoffen, dass genau das nicht passiert und der Spielspaß trotz aller Detailverliebtheit erhalten bleibt. In puncto Technik jedenfalls scheint „Gran Turismo 7“ der Konkurrenz davonzubrausen. Einmal mehr präsentiert sich „GT“ als detailversessene Simulation mit viel Stil, aber ebenso viel Pferdestärken in der Gameplay-DNA. Rennspiel-Fans jedenfalls dürfen sich hier auf den nächsten großen Exklusiv-Hit gefasst machen!

