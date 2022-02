Gran Turismo 7: PS4-Version wird auf zwei Discs ausgeliefert

Ende des kommenden Monats geht die "Gran Turismo"-Reihe mit "Gran Turismo 7" in ihre nächste Runde. Wie sich dem offiziellen Produkteintrag im PlayStation Direct-Store entnehmen lässt, wird die PlayStation 4-Version des Rennspiels auf zwei Discs ausgeliefert.

Über einen mangelnden Nachschub an hochwertigen First-Party-Produktionen kann sich die PlayStation 4- und die PlayStation 5-Community in diesem Wochen sicherlich nicht beschweren.

Denn während Ende der Woche das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ das Licht der Welt erblicken wird, geht Anfang März mit „Gran Turismo“ eine der beliebtesten Rennspielserien überhaupt in seine nächste Runde. Nachdem sich in den vergangenen Wochen bereits abzeichnete, dass uns mit „Gran Turismo 7“ ein umfangreicher Genre-Vertreter ins Haus stehen wird, wurde das Ganze nun auch offiziell bestätigt. So geht aus dem entsprechenden Produkteintrag im PlayStation Direct-Store hervor, dass „Gran Turismo 7“ auf der PlayStation 4 auf zwei Discs ausgeliefert wird.

PS5-Version umfasst lediglich eine Disc

Allerdings gilt das Ganze lediglich für die PlayStation 4. Auf der PlayStation 5 umfasst „Gran Turismo 7“ lediglich eine Disc. Eine Entwicklung, die auf die verwendeten Datenträger zurückzuführen ist. Während es die Double-Layer der Standard-Blu-ray auf der PlayStation 4 auf einen Speicherplatz von maximal 50 Gigabyte bringen, setzt die PlayStation 5 auf das UltraHD-Blu-ray-Format, das bei den Triple-Layern bis zu 100 Gigabyte an Speicherplatz liefert.

„Gran Turismo 7“ wird ab dem 4. März 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wer das neue Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital zunächst für die PlayStation 4 erwirbt und anschließend auf die PS5-Fassung wechseln möchte, kann zum knapp zehn Euro teuren Next-Gen-Upgrade greifen.

Nachdem sich die Entwickler von Polyphony Digital bei „Gran Turismo Sport“ (2017) noch den Vorwurf gefallen lassen mussten, dass man sich zu sehr auf die Online-Mehrspieler-Komponente verließ, soll „Gran Turismo 7“ in diesem Bereich zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren und neben dem Multiplayer eine umfangreiche Kampagne für Einzelspieler bieten.

