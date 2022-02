Daymare 1994 Sandcastle: Umfangreiches Gameplay-Video zeigt die Demo in Aktion

Nachdem „Daymare: 1998“ sowohl bei den Spielern als auch den Kritikern durchfiel, wagen die Entwickler der Invader Studios mit „Daymare 1994: Sandcastle“ einen weiteren Anlauf.

„Daymare 1994: Sandcastle“ versteht sich als ein klassisches Prequel zu „Daymare: 1998“ und wird unter anderem mit einem neuen Hauptcharakter aufwarten. Um den Spielern und Spielerinnen einen Eindruck von dem zu vermitteln, was im Prequel spielerisch geboten wird, wurde auf dem PC eine spielbare Demo veröffentlicht. Zu dieser tauchte nun ein Gameplay-Video auf, das euch einen ausführlichen Blick auf die Demo von „Daymare 1994: Sandcastle“ ermöglicht. Zu beachten ist dabei, dass die Spielszenen wie gesagt aus der PC-Fassung des Horror-Titels stammen.

Die Konsolen werden später versorgt

„Daymare 1994: Sandcastle“ wird im Laufe des Jahres zunächst für den PC und zu einem späteren Zeitpunkt zudem für die Konsolen veröffentlicht. Ihr schlüpft im Prequel in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die mittlerweile für eine Organisation namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) arbeitet. Im neuen Werk der Invader Studios steht ihr vor der Aufgabe, einen dunklen und mysteriösen Ort zu erkunden.

Während ihr euch einen Weg durch die düsteren Areale bahnt, seht ihr euch mit schaurigen Kreaturen konfrontiert, die euch nach dem Leben trachten. Um in „Daymare 1994: Sandcastle“ zu überleben, müsst ihr in klassischer Survival-Horror-Manier mit eure Munition und den knappen Ressourcen haushalten.

Befeuert wird „Daymare 1994: Sandcastle“ technisch von der Unreal Engine 4.

