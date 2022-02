Elex 2: Neuester Trailer stellt die Erkundung vor

Die Veröffentlichung von "Elex II" rückt näher. Bevor das Action-Rollenspiel am 1. März für Konsolen und PC erscheint, dürft ihr euch ein Bild von den Erkundungsmöglichkeiten machen.

Gematsu präsentiert euch den nächsten Trailer zu „Elex II“. Nachdem im letzten Monat die Kämpfe behandelt wurden, ist jetzt die Erkundung an der Reihe.

Überall warten Geheimnisse auf euch

Die Welt von Magalan verbirgt Unmengen an Geheimnissen. Erkundet die verschiedenen Umgebungen, um neue Fähigkeiten zu erlernen und wertvolle Ausrüstungsteile zu finden. Dabei müsst ihr nicht nur gefährliche Kreaturen bekämpfen, sondern auch Verbündete finden.

Im Laufe eures Abenteuers müsst ihr einige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, welcher Fraktion ihr euch anschließen werdet oder ob ihr unabhängig bleibt. Auch bei der Wahl eurer Gefährten habt ihr stets die freie Wahl. Zudem entscheidet ihr selbst, ob die Leute euch als braver Wächter oder als kompromissloser Jäger betrachten.

Seit den Ereignissen im ersten Ableger sind ein paar Jahre vergangen. Nachdem es lange Zeit friedlich war, taucht plötzlich eine finstere Bedrohung auf. Die Aufgabe des Protagonisten lautet also, die Völker des Landes zu vereinen und die drohende Gefahr gemeinsam aufzuhalten.

Weitere Meldungen zu „Elex II“:

Bis zur Veröffentlichung dauert es nicht mehr lange: Am 1. März kommt „Elex II“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in den Handel. Der zuständige Entwickler heißt Piranha Bytes, während THQ Nordic das Marketing und den Vertrieb übernimmt.

Der Erkundungstrailer:

Weitere Meldungen zu Elex 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren