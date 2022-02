Omen of Sorrow: Erscheint mit neuen Inhalten für die PS5

Omen of Sorrow:

Wie der Publisher Eastasiasoft bekannt gab, wird der düstere Fighting-Titel "Omen of Sorrow" in einer überarbeiteten Version für die PlayStation 5 veröffentlicht. Neben grafischen Verbesserungen werden laut offiziellen Angaben zudem neue Inhalte geboten.

"Omen of Sorrow" findet den Weg auf die PlayStation 5.

Ende 2018 wurde der düstere Fighting-Titel „Omen of Sorrow“ unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht. Wie der Publisher Eastasiasoft und die Entwickler von AOne Games bekannt gaben, wird „Omen of Sorrow“ in einer überarbeiteten Version den Weg auf die PlayStation 5 und Nintendos Switch finden.

Versprochen werden zum einen diverse technische Verbesserungen wie eine überarbeitete Grafik, eine stabilere Framerate oder eine höhere Auflösung, mit der „Omen of Sorrow“ auf der PlayStation 5 eine überzeugende Figur machen soll. Darüber hinaus umfasst die PS5-Fassung von „Omen of Sorrow“ neue Inhalte wie einen überarbeiteten Story-Modus oder neue Enden für den Arcade-Modus. Während die Xbox One-Version die neuen Inhalten mit einem kostenlosen Update spendiert bekommt, ist noch unklar, ob und wie Spieler und Spielerinnen der PlayStation 4-Fassung mit den neuen Inhalten versorgt werden.

In der Unterwelt erwacht ein Schrecken

„In einer verborgenen Unterwelt, die von Kreaturen der Nacht beherrscht wird, ist ein neuer Schrecken erwacht! Omen of Sorrow vereint Monster aus Horror, Literatur und Mythologie für ein unvergleichliches Kampfspielerlebnis. Omen of Sorrow ist von zahlreichen Arcade-Klassikern inspiriert, bietet aber seine eigenen einzigartigen Innovationen und eine ausgereifte Ästhetik und blutet förmlich aus“, so die offizielle Beschreibung.

„Mit einem Roster, das von Ikonen wie Frankensteins Monster und dem ägyptischen Hohepriester Imhotep inspiriert wurde, belohnt oder bestraft dieses traditionelle 4-Knopf-Kampfspiel die Spieler, je nachdem, wie aggressiv ihr Spielstil ist, und verleiht dem Kampf eine geschicklichkeitsorientierte Wendung, während das Erlebnis für Neulinge zugänglich bleibt.“

Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung von „Omen of Sorrow“ für die PS5 und Switch.

