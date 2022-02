Grid Legends: Fahrzeug-Liste mit 128 Autos enthüllt

Fans von Rennspielen kommen in den nächsten Wochen voll und ganz auf ihre Kosten. Noch bevor „Gran Turismo 7“ am 4. März 2022 die PlayStation-Rennsaison eröffnet, erfolgt in dieser Woche der Launch von „Grid Legends“. Welche Fahrzeuge danach über die Strecken gesteuert werden können, verrät eine Liste, die auf der offiziellen Seite von EA veröffentlicht wurde.

Die gelisteten Fahrzeuge von „Grid Legends“ sind in neun Kategorien aufgeteilt. Und jede umfasst kleinere Klassen, in denen die Autos platziert werden können. Die Kategorien sind außerdem auf drei Schwierigkeitsstufen verteilt, darunter Amateur, Semi-Pro und Pro. Ihr schaltet sie im Laufe des Karrieremodus frei.

Einige Fahrzeuge müssen gekauft werden

Die meisten Autos erhaltet ihr nach dem Erreichen von Karriere-Meilensteinen, während einige hochwertige Fahrzeuge nur mit Ingame-Währung gekauft werden können. Und je mehr Kilometer ihr mit den Flitzern sammelt, desto mehr Leistungsverbesserungen schaltet ihr für euer Auto frei, die dann mit den Einnahmen im Spiel gekauft werden dürfen.

In Online- und benutzerdefinierten Rennveranstaltungen dürft ihr euch Autos „ausleihen“, sodass ihr mit jedem beliebigen Fahrzeug fahren könnt. Allerdings erhaltet ihr am Ende des Rennens weniger Belohnungen.

Weitere Details zu den einzelnen Fahrzeugklassen findet ihr auf der hier verlinkten Seite. Nachfolgend die erwähnte Fahrzeugliste:

Mit der heutigen Ankündigung kamen hinzu:

Honda Civic FD2

Honda CRX MightyMouse

Honda NSX-GT

Honda S2000 Modified

Schon zuvor für den Launch bestätigt:

Alfa Romeo 155 TS

Alfa Romeo Giulia GTAm

Alpine A110 1800 Group 4

Ariel Atom 3.5

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept

Aston Martin Vantage GT4**

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Vantage GTE

Aston Martin Vulcan AMR Pro

Audi A4 quattro

Audi S1 quattro Concept

Audi RS 3 LMS

Audi R8 1:1**

Auto Gallery Nissan Skyline GT-R (R32)

Beltra Enduro 24 T*

Beltra FZ – 73 FAF*

Beltra Icon Mk3*

Beltra Open Wheel*

BMW E46 M3 GTR

BMW M1 Turbo Group 5

BMW M3 Touring Car

BMW M6 GT3

Brabham BT62

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Cadillac DPi-V.R

Chevrolet Camaro GT4.R

Chevrolet Camaro SSX Concept

Chevrolet Camaro Super Tourer

Chevrolet Camaro Z28 Modified

Chevrolet Corvette C7.R

Chevrolet Corvette ZR1

Datsun 240Z (S30) Modified

Dodge Challenger SRT Demon

Dumont Colossus*

Dumont Stampede*

Dumont T36 Brawler Sport*

Dumont T37 Wolf*

Ferrari 330 P4

Ferrari 365 GTB4 Competizione

Ferrari 488 GTE

Ferrari 512 BB LM

Ferrari 599XX Evo

Ferrari F40 LM

Ferrari F430 Challenge

Ferrari FXX

Ferrari FXX-K Evo

Ford Capri Turbo Group 5

Ford Falcon FG X Supercar

Ford Focus TC-2

Ford GT

Ford GT GTE

Ford GT40

Ford Mustang GT4

Ford Mustang Mach 1 Modified

Ford Mustang Shelby GT500

Ford Sierra RS500 Cosworth

Ford Sierra RS500 Cosworth Group A

Ginetta G40 GT5

Ginetta G55 GT3

Ginetta G55 GT4**

Ginetta G56 GTA

Holden ZB Commodore Supercar

Jaguar I-PACE eTrophy

JEDI – F1000 SPEC

Jupiter Classic Stock*

Jupiter Formula X*

Jupiter San Marino*

Koenigsegg Agera RS

Koenigsegg Jesko**

KTM X-BOW R

Lancia Delta HF Integrale Super Hatch

Lancia Stratos

Lotus Elise GT1

Lotus Elise S Cup R

Lotus Evija

Mazda 787B

Mazda Furai

Mazda MX-5

Mazda RX-7 FD3S Drift-Tuned

Mazda RX-7 Panspeed

MCA Hammerhead Nissan Silvia (S13)

McLaren M8D

MINI Hatch JCW

MINI Miglia Challenge

Mitsubishi Lancer Evolution VI Time Attack

Mitsubishi Lancer Evolution IX Time Attack

Mitsubishi Lancer Evolution X Drift-Tuned

Nissan 300ZX (Z32) Modified

Nissan 300ZX Turbo Le Mans

Nissan 350Z (Z33) Gr.2

Nissan 370Z Drift

NISSAN GT-R (SUPER GT GT500 Class Racing Car)

Nissan Silvia S15 Drift

Nissan Silvia Time Attack Spec (S15)

Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC10) Modified

Nissan Skyline GT-R Group A (R32)

Nissan Skyline GT-R Time Attack (R34)

Opel Astra V8 Coupé

Pagani Zonda Revolución

Panoz GTR-1

Pontiac Firebird Modified

Porsche 911 Carrera RSR 3.0

Porsche 911 GT4 (997)

Porsche 911 GT1

Porsche 911 GT3 RS (991.1)

Porsche 911 RSR

Porsche 917/30

Porsche 935/78 Group 5 „Moby Dick“

Porsche 962C**

Porsche Taycan Turbo S

Renault Clio Cup

Renault Laguna Touring Car

Renault R26

Renault R.S. 01

Shelby Cobra 289 FIA

SRT Viper GTS-R

SUBARU BRZ Drift-Tuned

SUBARU BRZ Modified

SUBARU IMPREZA WRX Tomei Cusco

SUBARU WRX STI TC-2

Tushek TS 900 Racer Pro

Volkswagen Cup Car

Volkswagen Golf GTI**

Volvo 850 Estate Touring Car

*fiktiv

**Für Vorbesteller

„GRID Legends“ erscheint am 25. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

