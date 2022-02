PS4 & PS5: Gran Turismo 7 und mehr – Neuerscheinungen der Woche

In den kommenden Tagen erscheinen insgesamt zehn neue Games für PlayStation 4 und PlayStation 5. Auf welche Titel sich PlayStation-Spieler genau freuen dürfen, verraten wir euch in unserer Übersicht.

In der nächsten Woche dürft ihr euch selbstverständlich wieder auf mehrere neue Spiele für PS4 und PS5 freuen. Zuletzt waren es noch sechs Titel, in den kommenden Tagen steigt diese Zahl auf zehn. Auf welche Games ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Conan Chop Chop (PS4)

Release: 1. März 2022

Beginnen möchten wir mit „Conan Chop Chop“, einem Rougelite-Actionspiel für 1-4 Spieler. Wie der Name bereits erahnen lässt, könnt ihr dabei in die Rolle eines gewissen Conan, eines besonders starken Barbaren, schlüpfen. Alleine oder mit einigen Freunden müsst ihr euch in einer teuflischen Herausforderung des bösen Zauberers Thoth-Amon beweisen. Das bedeutet kurz gesagt: Ihr müsst allerlei Monster in ihre Einzelteile zerlegen.

Die Entwickler legen den Fokus auf den Multiplayer-Modus und versprechen mehrere einzigartige Charaktere, die allesamt ihre eigenen Stärken und Schwächen haben sollen. Darüber hinaus dürft ihr eure eigene Spielfigur umfangreich bearbeiten und nach euren Wünschen formen. Die Umgebungen, die ihr im Laufe eures Abenteuers erkundet, werden dabei zufallsgeneriert erstellt und warten auch mit fordernden Bosskämpfen auf.

ELEX II (PS4, PS5)

Release: 1. März 2022

Die „Gothic“-Macher von Piranha Bytes schicken mit „ELEX II“ in wenigen Tagen ihr neuestes Werk ins Rennen. Im Nachfolger des Open-World-Rollenspiels von 2017 übernehmt ihr erneut die Rolle eines Helden, um den Planeten Magalan zu erforschen. Seit dem Ende des Vorgängers sind bereits einige Jahre vergangen und es erscheint nun eine neue Bedrohung auf der Bildfläche, der ihr euch entschlossen entgegenstellen müsst.

Fortan zieht ihr durch die riesige Spielwelt und interagiert mit verschiedenen Personen, die ihr unterwegs trefft. Diese sollen sich an eure Taten erinnern und so ihre Entscheidungen an eure Aktionen anpassen. Es könnte etwa beeinflussen, ob sich ein NPC eurem Team anschließt oder nicht. Zudem sollen eure Entscheidungen Auswirkungen auf die gesamte Welt haben. Spielerisch versprechen die Macher unter anderem eine bessere Steuerung.

FAR: Changing Tides (PS4, PS5)

Release: 1. März 2022

Steht euch der Sinn eher nach einer etwas intimeren Handlung, könnte eventuell das Action-Adventure „FAR: Changing Tides“ etwas für euch sein. Es erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der sich an Bord eines großen Schiffs befindet, dessen Besatzung auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist.

Ihr seid der Kapitän und müsst dabei natürlich den Gezeiten, tosenden Stürmen und den Gefahren der Unterwasserwelt trotzen. Das Spiel erzählt seine Geschichte primär durch die Umgebungen und die Rätsel, die ihr in ihnen lösen müsst, was von den Entwicklern als eine Art meditative Erfahrung beschrieben wird.

Little Orpheus (PS4, PS5)

Release: 1. März 2022

Zwei Jahre nach seiner Premiere findet das preisgekrönte Mobile-Game „Little Orpheus“ nun auch den Weg auf weitere Systeme. Für den Sprung auf aktuelle Konsolen haben die Macher unter anderem die Technik des Spiels überarbeitet. Die Story beginnt im Jahr 1962, in dem die NASA den ersten Menschen auf den Mond schicken will. Derweil machte sich ein sowjetischer Kosmonaut auf den Weg ins Erdinnere. Drei Jahre später taucht er plötzlich wieder auf und erklärt, er habe den Planeten gerettet. Allerdings hat er den Atomantrieb seines Schiffs verloren.

Ihr schlüpft in die Haut von Ivan, der seine Erlebnisse in Rückblenden erzählt. Diese sind in Form von klassischen Sidescroller-Abschnitten spielbar, wobei sich das Entwicklerteam von Klassikern wie „Flash Gordon“ oder auch „Sinbad“ inspirieren ließ. Die Jump’n’Run-Passagen und Rätsel sollen dabei Gelegenheitsspieler nicht überfordern, gleichzeitig jedoch erfahrene Adventure-Spieler bei der Stange halten können.

35MM (PS4)

Release: 2. März 2022

Das Survival-Horror-Abenteuer „35MM“ erzählt die Geschichte zweier Reisender, die sich auf eine lange und beschwerliche Odyssey durch die Überreste der einstigen Zivilisation Russlands begeben. Eine große Katastrophe führte dazu, dass die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zusammengebrochen ist. Wenn sie diese Reise überleben wollen, müssen sie sich den Begebenheiten ihrer Umgebung anpassen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Erkundung der Spielwelt und die Atmosphäre, welche diese aufbaut. Spielerisch fokussiert sich der Titel derweil vor allem auf den Survival-Aspekt. Ihr müsst also Nahrung, Vorräte und Waffen sammeln, um verschiedene Aufgaben auf eurem Weg lösen zu können. Das Finale eurer Reise hängt dabei von den Entscheidungen ab, die ihr im Laufe des Spiels getroffen habt.

A Musical Story (PS4, PS5)

Release: 2. März 2022

Musik-Freunde sollten derweil einen genaueren Blick auf „A Musical Story“ werfen, bei dem es sich um ein Rhythmusspiel handelt, das euch in die 1970er entführt. Im Rahmen der Story ergründet ihr die Erinnerungen von Gabriel, der endlich mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen versucht.

Die Geschichte wird dabei ohne Worte erzählt, sondern stattdessen durch den Takt der Musik. Wenn ihr jeden der Songs perfekt im Rhythmus spielen könnt, schaltet ihr übrigens ein verstecktes Bonus-Kapitel frei.

Babylon’s Fall (PS4, PS5)

Release: 3. März 2022

Doch nicht nur Indie-Fans kommen nächste Woche auf ihre Kosten, denn mit „Babylon’s Fall“ erscheint auch das neueste Werk der Actionspiel-Experten von PlatinumGames. Gemeinsam mit Square Enix haben sie dieses Action-RPG erschaffen, in dem ihr in die Rolle eines Wächters schlüpft. Jeder von ihnen wurde mit einem Gideon-Sarg, einem parasitären Implantat versehen. Eure Aufgabe ist es fortan, den legendären Turm von Babel zu erkunden.

Die Entwickler versprechen nicht nur umfassende Anpassungsmöglichkeiten für euren Charakter und dessen Ausrüstung, sondern auch jede Menge krachende Action. In die Schlacht ziehen dürft ihr dabei wahlweise alleine oder an der Seite von bis zu drei anderen Spielern. Wenn ihr mehr über den Titel erfahren möchtet, lest euch gerne unser PLAY3.DE-Interview mit den Verantwortlichen des Action-Rollenspiels durch.

Gran Turismo 7 (PS4, PS5)

Release: 4. März 2022

Die größte Neuveröffentlichung der kommenden Woche dürfte jedoch zweifelsohne „Gran Turismo 7“ sein, der jüngste Ableger von Sonys traditionsreicher Rennspielsimulations-Reihe. Der Titel soll dabei Neulinge und Gelegenheitsspieler ebenso ansprechen wie alte Hasen und Wettkampf-Rennfahrer. Mit an Bord sind natürlich wieder allerlei Spielmodi, zu denen unter anderem Arcade, GT-Kampagne und Fahrschule gehören.

In der Solospieler-Kampagne bahnt ihr euch einmal mehr euren Weg an die Spitze, indem ihr clever ein- und verkauft, tunt und natürlich euer fahrerisches Können auf der Strecke beweist. Insgesamt wird der Titel über 420 Fahrzeuge bieten, die detailverliebt für das Spiel erstellt wurden. Ausfahren könnt ihr sie auf mehr als 90 Strecken. Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, schaut euch gerne unseren Vorschau-Artikel an.

Gunborg: Dark Matters (PS4)

Release: 4. März 2022

Falls ihr nicht genug von klassischen 2D-Action-Plattformern bekommen könnt, solltet ihr euch „Gunborg: Dark Matters“ genauer ansehen. Das Spiel orientiert sich an großen Vorbildern der 1980er, was unter anderem am Synthwave-Soundtrack spürbar sein soll. An Bord eines riesigen Raumschiffs müsst ihr darin Aliens erledigen.

Damit eine möglichst breite Spielergruppe Spaß am Game finden kann, bietet es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Des Weiteren wartet der Titel mit einer breiten Palette an Ausrüstung und Waffen auf. Um keinen Frust aufkommen zu lassen, bietet das Spiel zudem einen schnellen Respawn-Zyklus.

Ryans Rettungstrupp (PS4, PS5)

Release: 4. März 2022

In „Ryans Rettungstrupp“ wurden die besten Freunde unseres Helden von den Schurken Dark Titan, Packrat und Robo Combo entführt. Eure Mission ist natürlich klar: Ihr müsst sie retten! Da diese Aufgabe jedoch selbst für unseren Protagonisten nur schwer alleine zu bewältigen ist, erhaltet ihr Unterstützung von anderen Charakteren.

Diverse Power-ups sollen dabei für Abwechslung in den Leveln sorgen. Wahlweise dürft ihr den Titel, der sich primär an eine sehr junge Zielgruppe richtet, auch gemeinsam mit einem zweiten Spieler in Angriff nehmen.

