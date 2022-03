Sifu: Entwickler enthüllen Verkaufszahl und weitere Statistiken

Das Kung-Fu-Actionspiel „Sifu“ hat sich in den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung eine Million Mal verkauft, wie der Entwickler Sloclap in den Abendstunden bekanntgab.

Weitere Statistiken zum Spiel

Ebenfalls wurden einige weitere Statistiken veröffentlicht, die unter anderem verraten, wie viele Stunden die Spieler mit dem Titel verbracht haben:

Mehr als 10 Millionen Stunden wurden gespielt.

Mehr als 45 Prozent der Spieler haben den anspruchsvollen zweiten Spielabschnitt von Sifu abgeschlossen.

Über 150.000 Spieler haben bereits genug Kung-Fu gemeistert, um Yang, den Hauptantagonisten des Spiels, zu besiegen.

„Wir sind begeistert von der Resonanz, die Sifu sowohl bei den Fans als auch bei der Presse gefunden hat“, so Pierre Tarno, Executive Producer von Sloclap, in einer Pressemitteilung. „Wir wollten ein authentisches Kung-Fu-Actionspiel entwickeln, das eine Hommage an unsere Lieblings-Kung-Fu-Filme ist. Wir sind dankbar für unsere Fans auf der ganzen Welt, aber wir sind besonders bescheiden über die unglaubliche Resonanz, die das Spiel in China erfahren hat.“

„Sifu“ spielt vor der Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, in der die Spieler in einer Reihe schwieriger Konfrontationen ein uraltes Geheimnis aufdecken. Um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden, müssen sich die Kämpfer auf die Beherrschung von Kung-Fu und einen magischen Anhänger verlassen, der sie nach dem Tod wiederbelebt.

Doch dabei gibt es einen Haken: Der Preis der Magie ist hoch und lässt einen Kämpfer mit jeder Wiederbelebung drastisch altern.

„Sifu“ kam am 8. Februar 2022 digital für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (via Epic Games Store) auf den Markt und wird ab dem 3. Mai 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4 im physischen Handel erhältlich sein. Nachfolgend ein Trailer, in dem der jüngste Erfolg gefeiert wird.

